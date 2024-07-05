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拜登臨陣換將風聲四起 川普先發制人攻擊賀錦麗

美國部分民主黨人正在討論讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）頂替總統拜登出戰2024總統大選，拜登的對手川普和其若干盟友對賀錦麗採取先發制人攻勢，迅速試圖抹黑她。（法新社）

美國部分民主黨人正在討論讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）頂替總統拜登出戰2024總統大選，拜登的對手川普和其若干盟友對賀錦麗採取先發制人攻勢，迅速試圖抹黑她。（法新社）

2024/07/05 10:40

〔中央社〕美國部分民主黨人正在討論讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）頂替總統拜登出戰2024總統大選，拜登的對手川普和其若干盟友對賀錦麗採取先發制人攻勢，迅速試圖抹黑她。

路透社報導，在過去48小時內，川普的競選團隊和他的共和黨盟友透過社群媒體和一連串聲明，似乎在為全面攻擊賀錦麗做好準備，以防81歲的拜登在上週的辯論表現不佳後決定終止爭取連任。

距離11月5日登場的美國總統大選還有4個月，雖然拜登堅稱自己不會退選，賀錦麗也堅定力挺拜登，川普陣營現在對賀錦麗發動攻勢也沒有多大損失，因為要是賀錦麗最終成為民主黨總統提名人，現在攻擊她，可以讓她處於弱勢地位。

挺川普的主要超級政治行動委員會（Super PAC）MAGA Inc發聲明稱賀錦麗是「入侵界的沙皇」。拜登2021年3月表示，賀錦麗將帶頭與墨西哥和中美洲國家一同解決非法移民問題。

共和黨人緊咬這一點，指責賀錦麗未能阻止數以百萬計非法移民進入美國，儘管她從未直接負責南部邊境安全工作。

川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）說：「賀錦麗能力不佳。事實證明，她是史上最軟弱、最糟糕的副總統，且她百分之百支持拜登過去4年實施的每一項災難性政策。」

美國媒體「每日野獸」（The Daily Beast）昨天發布的一段影片顯示，川普在他的高爾夫球場上對賀錦麗發動輕蔑的攻擊，稱賀錦麗「很糟糕、很可悲」，還用粗鄙的字眼來形容她。

拜登競選團隊發言人奇提卡（Sarafina Chitika）回擊表示：「不，川普。真正糟糕的是剝奪女性的權利；真正糟糕的是在選舉失敗後煽動暴力群眾攻擊國會。」

川普今天在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上做出更公開的攻擊，一面稱賀錦麗是「才華洋溢的政治家」，卻又嘲笑她在2020年民主黨黨內初選表現不佳。

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