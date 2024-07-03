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小林製藥紅麴案風波 逾2000人求診、近500人住院

日本小林製藥從今年3月，爆出有消費者服用該公司紅麴成分保健食品，導致健康嚴重受損，迄今已有76人死亡。（法新社資料照）

日本小林製藥從今年3月，爆出有消費者服用該公司紅麴成分保健食品，導致健康嚴重受損，迄今已有76人死亡。（法新社資料照）

2024/07/03 16:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本小林製藥從今年3月，爆出有消費者服用該公司紅麴成分保健食品，導致健康嚴重受損，迄今已有76人死亡。日本厚生勞動省昨（2）日召開記者會，截至6月30日，小林製藥紅麴保健食品有關的求診案例，已逾2000人，其中492人住院。

綜合日媒報導，厚生勞動省在2日記者會指出，因服用日本小林製藥含紅麴成分保健食品，導致身體健康受損、到醫療機關求診會者，截至6月30日，已高達共2221人。針對此案，厚生勞動省還透露，過去公布的住院人數僅限因腎臟病住院人數，之後得知還有201人，因腎臟病以外的疾病住院，目前已累計492人住院。

厚生勞動省表示，目前他們還在調查這些曾住院或仍住院者，是否都曾實際服用小林製藥含紅麴成分保健食品。另據報導指出，厚生勞動省6月28日公布，疑似與小林製藥紅麴保健食品有關的死亡案例新增76人，但小林製藥並未依規報告死亡人數，讓厚勞大臣武見敬三斥責小林製藥未盡到通報責任。

武見敬三直言，厚勞省已督促小林製藥儘速調查，並且若有必要，厚勞省考慮直接進行調查相關人數名單，不再交由小林製藥自行處理。

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