「優生保護法 」強制逾2萬人絕育 日本最高法院宣判違憲

日本最高法院3日宣判，強制逾萬人絕育的舊《優生保護法》違憲。圖為受害者、家屬及支持者慶祝勝訴。（法新社）

2024/07/03 17:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本舊《優生保護法》於1948年至1996年間施行，期間強制約1萬6500人絕育，日本最高法院宣判此法違憲，並取消相關救濟賠償之效期規定。

綜合外媒報導，日本《母體保護法》（舊稱《優生保護法》）其中施行於1948年至1996年間的優生學相關條文，規定醫生可對帶有遺傳性智能缺陷等基因者，強制實施絕育手術，據統計資料，至少有1萬6500人受害。

請繼續往下閱讀...

日本最高法院今（3日）宣判，該舊法相關條文違憲，同時刪除2019年《強制不妊救濟法》中規定的20年賠償追溯期，對忍受數十年苦痛的受害者而言，堪稱巨大勝利。

報導指出，日本政府自2019年《強制不妊救濟法》通過後，已向所有受害者正式致歉，並將依法向每人賠償日幣320萬元（約台幣64.6萬元）。然而，許多受害者認為此賠償金額，根本無法比擬多年所受苦痛，持續將政府告上法院。

此外，日本政府聲稱除1.65萬人遭強制絕育外，另有約8500人是「自願同意」絕育，但許多律師認為，在當時的時空背景和政府壓力下，此措施其實與強制無異。

據悉，該法相關違憲條文自1996年以來已廢止，但最高法院如今宣判以及2019年救濟法案的通過，皆源於2018年一名6旬受害者，因其15歲遭強制絕育的經驗，將政府告上法院，引起許多相同處境的受害者紛紛挺身而出，引發社會強力關注與支持。

另一名現年80歲，化名「北三郎」（Saburo Kita）的男性受害者向《法新社》表示，已為此痛苦66年，他真的很想討回被政府偷走的生活。北三郎14歲時在育幼院遭政府結紮，一直到2013年其妻子臨終前，他才終於鼓起勇氣坦白此事。

日本最高法院同時取消2019年《強制不妊救濟法》中所規定之賠償追溯期。圖為受害者、家屬及支持者手持布條遊行前往最高法院。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法