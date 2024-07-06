誰割稻尾？雲林崙背2分半稻田不見了 代割業者搞烏龍

崙背廖姓稻農2分半稻田誤被收割，最後找到收割業者，雙方達成和解。（讀者提供）

2024/07/06 15:29

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣一期稻作各地正進行採收，不過崙背鄉就傳出廖姓農民稻田莫名遭人收割，四處詢問周遭農友也未果轉而向縣議員洪如萍投訴，經宣傳找尋目擊者，代割業者出面解釋是「認錯了田，收錯了。」目前已與田主達成和解，結束這場烏龍。

廖姓稻農表示，被收割稻田面積大約2分半，以現値穀價換算可收穫5至6萬元。週二、三到田裡放水、巡視都還能看到金黃飽滿的稻穗，當時預計週五收割，想不到昨天到場後竟發現全都被收了，更不解這年頭怎還有人會「趁機割稻尾」，連忙找尋目擊者但都沒有結果，最後向洪如萍陳情並接受建議報警。

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洪如萍表示，昨天接到陳情後立即協助把消息發到網路平台，希望能夠釐清發生何事。大約晚上9點多，服務處跑來一名崙背鄉的代割業者，他解釋被原應收割田主通知「割錯了」，當下讓雙方取得聯繫迅速達成和解，雙方都念及同是崙背人，最終共識僅賠償「被割錯」的部分，並未再做額外補償。

西螺警分局崙背分駐所長王冠勛表示，獲報後展開調查，發現代割業者不慎誤割，應收的稻田距離被割錯的稻田相聚100公尺，大約4片田的距離，經調解已5萬元和解。

縣議員洪如萍接獲陳情後立即貼文，不久便有收割業者前來表示割錯田，最後雙方和解。（擷取自洪如萍臉書貼文）

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