噁！北韓在150顆空飄氣球「內裝糞便」報復 南韓急發空襲警報

北韓國防部日前宣稱要報復南韓，從昨（28）日晚間，住在邊境地區的南韓居民，陸續發現多顆從北韓空飄來的氣球，裡面裝著大量糞便、廢紙等垃圾。（法新社、圖擷取自@e_jumin 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/29 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓（朝鮮）國防部26日曾發表聲明，指控南韓近來不斷在邊境投放「髒東西」，也就是所謂的空飄「宣傳氣球」，因此威脅將會行使「強大的自衛權」進行報復。就在昨（28）日晚間，住在邊境地區的南韓居民，陸續發現多顆從北韓空飄來的氣球，裡面裝著大量糞便、廢紙等垃圾，不少居民也被當局緊急發佈的「空襲警報」被嚇醒。

綜合韓媒報導，南韓首爾、京畿道、江原道等地區，從28日晚間陸續發現從北韓空飄來的氣球，甚至距離南北韓邊境250公里遠的慶尚北道永川市，也能發現其蹤跡。南韓聯合參謀本部等軍方人士已證實這項消息，並指出截至今（29）日中午，他們已監測到高達150顆氣球，其中一些已降落到地面上，另一些仍在空中繼續飄散。

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南韓軍方表示，原先他們推測裡面可能裝有政治宣傳心理統戰傳單等物品，因此警告住在邊境地區的居民，務必保持警戒。不過報導指出，陸續有民眾向警方和軍方控訴，表示他們在家中、果園和農田，皆有發現空飄氣球殘骸的殘骸，且這些空飄氣球下方綁掛的塑膠袋裡裝滿各種垃圾，導致他們的住家和工作環境遭受汙染。

根據民眾的回報內容，這些空飄氣球裡裝著包括糞便、有機肥料、舊鞋碎塊、衛生紙屑、乾電池等垃圾，目前警方與軍方正在回收這些空飄氣球的殘骸以及內容物。另外，針對北韓這次的異常舉動，南韓京畿道當局緊急於28日深夜11點43分，向部分地區民眾發送手機警報，警報標示「空襲危機警報」（Air raid Preliminary warning）。

這個警報發布後，不少居民被手機警報聲驚醒，並看到警報內容寫著「偵測到北韓空飄疑似對南統戰傳單等未知物體。呼籲盡量減少外出，一旦發現可疑物體，應立即向軍方部隊申訴」。目前南韓網路因此掀起兩派討論聲浪，一派認為警報文太過混亂，並質疑這起事件的嚴重性；另一派則支持政府決定，認為本就應該對敵人提高警覺。

북한 삐라, 대남전단

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북한 대남전단 추정 미상물체 식별 pic.twitter.com/LFOulZqSkl — 유과장TV （@ysa8708） May 28, 2024

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