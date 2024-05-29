北韓發射間諜衛星 升空2分鐘爆炸

北韓27日晚間發射軍事偵察衛星，但搭載衛星的新型火箭升空2分鐘後旋即爆炸，未能成功發射。（歐新社）

2024/05/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓廿七日晚間發射軍事偵察衛星，但搭載衛星的火箭在升空約兩分鐘後爆炸。北韓官媒證實發射失敗，並指出可能與最新開發的液態燃料相關。美國、南韓與日本皆表達強烈譴責，認為違反聯合國安理會決議。儘管失敗，但分析人士指出，此次嘗試展示了北韓在太空競賽中的新進展。

北韓中央通訊社（KCNA）報導，北韓國家航空宇宙技術總局廿七日晚間從西海衛星發射場，發射搭載偵察衛星「萬里鏡一號」的新型衛星載運火箭時，發生上述變故，初判與新開發的「液態氧＋石油引擎」的可靠性有關，但其他可能原因仍在調查中。北韓的說法廿八日獲得南韓聯合參謀本部證實，並推測火箭引擎燃燒系統故障導致發射失敗。

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北韓去年三度發射人造衛星，兩次失敗後，第三次在十一月廿一日成功發射「萬里鏡一號」，雖然性能遭質疑，但研判正在軌道上運行。此次發射失敗與北韓前兩次失敗不同，北韓並未公布未來發射計畫，僅表示再次發射可能需要較長時間。

疑俄技術支援 測試液態燃料

專家指出，北韓此次發射的「千里馬一號」火箭似乎基於其洲際彈道飛彈技術，但洲際彈道飛彈通常不使用液態氧，因此北韓可能獲俄相關技術支援。俄國總統普廷去年曾承諾，將支援北韓發射人造衛星。韓國科學技術政策研究院榮譽研究員李春根指出，即使發射失敗，也是巨大進步，液態氧的儲存溫度為攝氏零下一八三度，需要專門燃料儲存設備，或許是北韓去年多次火箭靜態測試的原因。

分析認為，北韓可能有意選在日韓中在首爾舉行三國領袖峰會期間進行發射，表達對中國的不滿。北韓外交部強烈批評日韓中峰會聯合聲明，稱其干涉內政。儘管主要指責南韓，但北韓極少批評中國簽署的聲明。

日本防衛大臣木原稔稱這次發射是對全球的嚴重挑戰，美印太司令部則批評北韓此舉涉及彈道飛彈技術，公然違反聯合國安理會決議。南韓軍方也展開因應措施，出動F-35、KF-16和FA-50等約廿架戰機進行「打擊訓練」，展現反擊北韓挑釁的能力。

南韓首爾車站的電視，28日播出北韓發射衛星失敗的新聞。（法新社）

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