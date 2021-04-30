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    無視南韓禁令 脫北者放空飄氣球嗆金正恩

    脫北者組織「自由北韓運動聯合」（Fighters for Free North Korea）本週兩度向北韓施放空飄氣球，上面有反金正恩文宣、書籍還有美元。示意圖。（美聯社）

    脫北者組織「自由北韓運動聯合」（Fighters for Free North Korea）本週兩度向北韓施放空飄氣球，上面有反金正恩文宣、書籍還有美元。示意圖。（美聯社）

    2021/04/30 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年修法禁止將印刷品散發至北韓，然而脫北者組織「自由北韓運動聯合」（Fighters for Free North Korea）這週兩度向北韓施放空飄氣球，投送反北韓領導人金正恩文宣、書籍還有美元。

    綜合外媒報導，「自由北韓運動聯合」主席朴相學（Park Sang-hak）說，「我們在4月25日至29日，於兩韓非軍事區（DMZ）附近，空飄10顆大氣球，裡面有50萬張宣傳單、500本書以及5000美元現金」，呼籲金正恩結束世襲專政（hereditary dictatorship）。

    但這個行為去年開始被南韓政府盯上，擔心激怒北韓，也擔憂危及居住在邊界的平民，因而在去年12月修正《兩韓關係發展法》（Inter-Korean Relations Act），禁止將印刷品、商品、有價物品散發到北韓，違者可處最高3年的徒刑，或3000萬韓元 （約新台幣75萬元）的罰款。儘管如此，脫北者組織仍持續進行這類活動。

    朴相學認為，即使北韓人民的人權被政權剝奪，但他們有權利知道事情的真相，他痛批南韓壓制言論自由，直指這是最惡劣的法律；南韓統一部則說明，修法是為了保護兩國居住在邊界人民的安全，同時將調查空飄事件，違法會依法行政。

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