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拉法遭空襲釀45死249傷 《CNN》：以軍使用美製GBU-39炸彈

武器專家分析指出，以色列當時空襲時可能是使用美國製造的GBU-39小直徑炸彈。圖為GBU-39。（美聯社）

武器專家分析指出，以色列當時空襲時可能是使用美國製造的GBU-39小直徑炸彈。圖為GBU-39。（美聯社）

2024/05/29 10:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列26日空襲加薩走廊南部城市拉法（Rafah），卻導致1座難民營起火燃燒，造成45死249傷，先前曾有消息傳出，以色列通知美方指稱是炸彈破片引燃油槽，而武器專家分析指出，以色列當時空襲時可能是使用美國製造的GBU-39小直徑炸彈。

根據《CNN》報導，《CNN》針對社群媒體分享的影片，透過比對營地入口位置等細節，發現1枚GBU-39炸彈的尾部殘骸。前英國陸軍砲兵軍官、爆裂物武器專家卡布-史密斯（Chris Cobb-Smith）指出，GBU-39是1種高精度彈藥，目的在於攻擊重要戰略目標，彈藥本身造成的附加傷害較低，但即使是在人口稠密地區使用GBU-39，也還是有附加風險。

前美國陸軍爆裂物處理小組成員鮑爾（Trevor Ball）確認，該碎片是來自於GBU-39，鮑爾指出，GBU-39和其他彈藥相比，彈頭部份與導引尾翼都非常獨特，導引尾翼通常是彈藥爆炸後會留下的殘留物，因此看到尾部殘骸就馬上知道這是GBU-39。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）28日提到，此次以軍使用了2枚裝有小型彈頭的彈藥，彈頭內含17公斤炸藥，並強調「這些炸彈是我們的噴射機能掛載的最小彈藥」。《CNN》報導指出，GBU-39彈頭的炸藥載重約為17公斤，且殘骸上的序號與美國加州1家GBU-39零件製造商的序號相同，表示該枚炸彈是美製炸彈。

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