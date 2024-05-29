拉法難民營45死 以稱空襲不幸過失

以色列廿六日晚間空襲加薩走廊最南端城市拉法，波及一座難民營導致大火，造成至少四十五人喪生，引發全球譴責。（彭博）

2024/05/29 05:30

納坦雅胡誓言會繼續戰爭

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列廿六日對加薩走廊南部城市拉法發動「精準空襲」，波及一座難民營導致大火，造成至少四十五人喪生，其中包括十二名女性、八名兒童和三名長者。以國總理納坦雅胡廿七日表示，「儘管我們盡最大努力避免傷害無辜民眾，當晚仍發生悲劇性過失」，「我們正在調查本起事件，並將得出結論」。儘管罕見迅速認錯，但納坦雅胡仍誓言會繼續戰爭，以消滅巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」。

國際呼籲以軍立即停火

自去年十月七日對哈瑪斯發動進攻後，以色列不斷因波及平民及戰爭引發的嚴重人道危機遭到國際撻伐。據加薩衛生部統計，開戰至今的死亡人數已超過三．六萬人。聯合國指出，加薩二三○萬人口約有八十％被迫逃離家園，嚴重飢餓蔓延擴散，部分區域正發生飢荒。

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以色列軍方起初表示，空襲精準命中哈瑪斯陣地，殲滅兩名高階指揮官。誤傷平民消息曝光後，以色列軍法總長耶魯沙爾米表示，軍方對平民喪生感到遺憾，正在檢討。她提到，目前已發起七十起涉嫌違反國際法的刑事調查，包括平民喪生、監禁設施的整體狀況和洗劫行徑等。

國際社會對此反應激烈。美國國家安全會議（NSC）聲明表示，空襲拉法的駭人影像令人感到心碎，美國正與以軍等評估事發情況，但並未呼籲停戰；法國總統馬克宏在社群媒體Ｘ寫道，「這些行動必須停止」，「巴勒斯坦人民在拉法沒有安身之處。我呼籲對國際法的全面重視和立即停火」。德國、加拿大、歐盟等都呼籲以軍尊重國際法院裁決，立即停火，德國外交部表示，「加薩空襲中包括兒童在內的焦屍影像令人不忍卒睹」。

聯合國秘書長古特瑞斯譴責以色列這起空襲行動。在阿拉伯代表阿爾及利亞要求下，聯合國安全理事會廿八日針對拉法情勢召開緊急閉門會議。

以戰車首度開進拉法市中心

以哈戰爭中兩大阿拉伯協調國埃及和卡達也對空襲表達嚴正譴責。埃及指控以色列鎖定平民，屬於擴大加薩傷亡、毀壞程度以致無法生存的系統性政策一環；卡達譴責此空襲「嚴重違反國際法」，擔憂可能使正在協調中的停火協議複雜化。

此外，據埃及報導，一名埃及安全部隊成員在拉法地區交火時遭擊斃。埃及曾警告以色列，對拉法的進攻可能危害兩國和平協議。另據目擊者表示，以軍坦克已首度開入拉法市中心。

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