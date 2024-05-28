西班牙、愛爾蘭、挪威正式承認巴勒斯坦國 以色列召回大使

巴勒斯坦自治政府所在地雷馬拉28日升起挪威（左起）、南非、巴勒斯坦、愛爾蘭和西班牙國旗。（法新社）

2024/05/28 21:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕西班牙、愛爾蘭和挪威28日正式承認巴勒斯坦國，希望促成實現讓以色列與巴勒斯坦和平共存的兩國解決方案。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）說，這項決定不是針對以色列，也反映該國徹底拒絕恐怖主義組織「哈瑪斯」。

西班牙內閣28日正式通過承認巴勒斯坦國，桑傑士在會前發表演說，表示「這是一項歷史性的決定」，不僅事關歷史正義，也是協助以色列和巴勒斯坦達成和平、安全地共存的必要條件，「這不是針對任何人，更不是針對以色列」。他也強調「這項決定反映我們徹底拒絕反對兩國解決方案的恐怖主義組織哈瑪斯」。

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桑傑士說，該國承認包含加薩走廊和約旦河西岸的巴勒斯坦國，由目前的巴勒斯坦自治政府治理，「以東耶路撒冷為其首都」；西班牙不會承認任何1967年後對巴勒斯坦疆界的改變，除非所有各方都同意。

同日愛爾蘭、挪威將這項上週與西班牙協調一致宣佈的決定正式化。愛爾蘭政府表示，承認巴勒斯坦為「一個主權且獨立國家」，將與該國建立全面外交關係，包括向巴勒斯坦派駐大使、在其目前自治政府所在地雷馬拉設大使館。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）說 ，「這對全世界釋放一個訊號，就是當其他人正令人遺憾地設法將兩國方案炸得灰飛煙滅，你們身為國家，能夠採取實際行動來協助維持實現這項方案的希望」。他呼籲以國「停止我們目睹加薩正在發生的人道災難」。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）28日的聲明表示，以色列未展現跡象顯示對兩國方案「建設性地參與」，令人遺憾，「承認（巴勒斯坦國）是最強烈表達對這兩國中溫和力量的支持」。

西班牙和愛爾蘭均為歐盟成員國，挪威雖非歐盟成員，但外交政策立場常與歐盟一致，這3個歐洲國家加入後，聯合國193個會員國已有145國承認巴勒斯坦國。斯洛維尼亞總理戈洛博（Robert Golob）27日說，政府將在30日決定是否承認巴勒斯坦國，之後會將決定送交國會批准。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）28日立即宣佈召回以色列駐這三國大使，並且召見這三國大使；他稍早在社群媒體發文，抨擊西班牙政府「是煽動對猶太人種族滅絕和戰爭罪行的共犯」，也指承認巴勒斯坦國是對哈瑪斯的「獎賞」。

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