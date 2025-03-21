男扮女裝「金髮Yuki」慘了！亂入幫男童CPR 中檢分案查偽造文書

男扮女裝穿短裙的「金髮Yuki」（圖右），跟著消防局救護員（圖左）進入鄭宅的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/21 15:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市3歲鄭姓男童於本月16日洗澡時溺水，中市消防局救護員馳抵時，一名自稱Yuki、身穿EMT（緊急救護技術員）制服與短裙，戴金色假髮、男扮女裝的「熱心民眾」，尾隨進入為男童CPR，男童最終送醫不治，父親強烈質疑這位「假義消」亂入對兒子肚子亂壓（正確位置是胸部），民間團體也發現他的EMT證照，甚至連身分證件都可能造假，他宣稱自己是日本人，針對外界質疑，他回應「自己只想救人，難道有錯嗎？」，台中地檢署今天（21日）主動分案調查，他是否觸犯偽造文書罪嫌。

此案爆發之後，輿論質疑他不僅是男扮女裝，且各項證件都可能造假，他在臉書上的自拍照都是女裝打扮，宣稱自己就讀台灣大學醫學院，目前擔任台中市消防局信義分隊的「救護義消」，但信義分隊否認說沒有這位義消，也不認識Yuki，另有認識他的民眾說，Yuki職業是外送員。

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包括臉書社團 「靠北EMT」，也質疑他身穿EMT2（緊急醫療技術員二級）臂章的衣服，卻可能無EMT證照，有冒用醫護人員的觸法疑慮，如果此人確實沒有證照，他不僅影響病患安全，也損害社會對急救體系的信任。

台中市消防局說，Yuki當時先抵達鄭宅樓下，他向隨後抵達的消防局救護員宣稱自己是「熱心民眾」，他是在LINE群組「聽見AED」見到急救訊息熱心趕來幫忙，不過，設置此群組的「台灣愛陌生安全推廣協會」昨天發表聲明，此人曾上傳EMT證照給協會，卻「無法對應至有效發照單位」（假證照），該協會強調，「冒用身分只會破壞信任，我們無法接受並嚴正譴責」。

另外，卓蘭救護協會昨天也發表聲明，指Yuki曾宣稱是這個協會的會員，但該協會並無這位會員。

不過，台中市消防局力挺他，消防局緊急救護科長劉忠和說，男童經CPR曾短暫恢復生命跡象，Yuki熱於助人，拯救生命危難無法律責任（除罪化），「民眾協助搶救患者，多一個人比少一個人好」，也不需EMT證照，消防局醫療指導醫師召集人、亞大醫院急診部主任鍾侑庭說，從急救影片看來，此人CPR按壓熟練、沒有遲疑，當時也有高級救護技術員在旁指導。

台中地檢署今天指出，已經分案偵查，釐清他所持身分證件、專業證照（EMT）等，是否有偽造情事，是否涉嫌刑法偽造文書等犯罪嫌疑。

男扮女裝「金髮Yuki」（紅圈處）常現身在重大災害現場，輿論質疑他想營造救難英雄的形象。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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