尹錫悅被表態「堅持一個中國」 韓媒批中國嚴重外交失禮！

尹錫悅和李強26日進行雙邊會談。圖為27日2人在中日韓3國峰會上握手畫面。（路透）

2024/05/28 00:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅27日在首爾舉行中日韓3方高峰會，26日李強抵韓時，已先行與尹錫悅進行雙邊會談，並於會後發表2人談話內容聲明。不過今有韓媒發現，中方宣稱尹錫悅表態「堅持一個中國原則」，但韓方的聲明並沒有提到相關內容，懷疑北京惡意曲解尹錫悅的發言。

綜合韓媒《紐西斯通訊社》 、《韓民族日報》 報導，尹錫悅和李強昨天結束會談後，南韓總統辦公室和中國外交部先後針對2人會談內容發布新聞稿，不過中方的聲明曝光後，馬上引發外交爭端，原因是中方在台海議題上刻意加了尹錫悅沒說過的話。

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中外交部26日宣稱，「韓方堅持一個中國原則，這一立場沒有改變，將一如既往堅定致力於發展韓中關係。」不過細看韓總統室早一步發出的聲明稿 ，並未發現相關內容，通篇都在強調中韓應在各方面加強交流合作、相互尊重，並追求共同利益，未在台海議題有所著墨。

有南韓外交部相關人士向《紐西斯通訊社》表示，中韓自1992年建交以來，南韓都是秉持著「尊重」一中原則的立場，尹錫悅這次與李強的會談上有順著中方的意表達這方面的論述，但沒有明確表示「堅持」一中原則。

《韓民族日報》直言，南韓的一中立場和美國一樣，僅限於尊重中華人民共和國為中國唯一合法政府，「尊重」一中原則，但中方的聲明稿卻代表尹錫悅總統改變原本的「尊重」立場，變成中方要求的「堅持」一中原則，考慮到台灣問題的敏感性，這可能是一種非常嚴重的外交失禮。

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