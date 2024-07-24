「凱米」颱風今晚將登陸宜花 各地山區留意「超大豪雨」

凱米颱風持續接近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/24 06:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受到今年第3號颱風「凱米」及其外圍環流影響，各地風雨增強，氣象署也針對全台發布豪雨特報，其中各地山區須留意「超大豪雨」。

中颱「凱米」中心位置於24日清晨6點位在宜蘭東南方約240公里的海面上，以每小時11轉16公里速度向西北西轉西北方向進行，中心氣壓為940百帕，七級風平均暴風半徑250公里，預計「凱米」颱風未來強度仍有稍微增強的趨勢。氣象署指出，「凱米」颱風中心在今日晚上可能將登陸宜蘭縣南側或花蓮縣北側，颱風中心在25日將出海，並往福建前進。

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今日各地高溫普遍約29至32度，颱風外圍環流及過山沉降影響，台東及金門有機會出現36度以上高溫及焚風發生，請民眾多加留意。空氣品質部份，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

週四（25日）受「凱米」及其外圍環流影響，各地風雨明顯，易有大雨或豪雨，尤其中南部及東北部山區有局部超大豪雨，北部、東南部山區有局部大豪雨發生的機率，山區土石鬆軟，連日降雨須留意土石坍方等危險，民眾應避免前往山區或海邊活動。

週五（26日）受「凱米」颱風或其外圍環流影響，中南部地區有陣雨或雷雨仍易有大雨或豪雨，其他地區有局部短暫陣雨。週六（27日）颱風逐漸遠離，持續受到西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 28 28 ~ 29 28 ~ 30 27 ~ 32

氣象署針對全台20縣市發布豪雨特報，其中各地山區須慎防超大豪雨。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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