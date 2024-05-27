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三星會長李在鎔與中國總理李強會面

南韓科技公司三星電子會長李在鎔（左）26日在首爾新羅酒店，與到訪的中國國務院總理李強（右）會面。 （圖片擷自三星集團官網）

南韓科技公司三星電子會長李在鎔（左）26日在首爾新羅酒店，與到訪的中國國務院總理李強（右）會面。 （圖片擷自三星集團官網）

2024/05/27 11:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓科技公司三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔26日在首爾新羅酒店，與到訪的中國國務院總理李強會面。

《韓聯社》報導，李在鎔是李強此次訪韓行程中，唯一會見的南韓企業家。李在鎔表示，非常感謝中國政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時期，幫助三星和三星相關企業克服危機。

疫情期間，中國政府特許三星電子以包機模式載運員工；在西安封控期間，助三星電子半導體工廠持續運作；在上海封控期間，允許三星SDI的電池核心合作公司提前復工。

李強也歡迎三星擴大對中國的投資合作。中國外交部稱，李強告訴李在鎔，三星對中合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的「生動縮影」。希望兩國企業圍繞高端製造、網路經濟、人工智慧、綠色發展、生物醫藥等新領域，持續探尋合作潛力，推動中韓經貿合作升級、實現合作共贏。

李強在會中保證，中國市場將始終向外資企業敞開，將穩步推動制度型開放，進一步擴大市場準入，落實外資企業國民待遇，積極解決企業的關切與訴求。歡迎三星等南韓企業繼續擴大對中國投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機遇。

中國國務院秘書長吳政隆、工業和資訊化部部長金壯龍、商務部部長王文濤、文化和旅遊部部長孫業禮、駐韓大使邢海明等中方人士，均列席26日的會晤；三星方面則由三星電子副會長兼設備解決方案（DS）部門負責人全永鉉、移動業務（MX）部門社長盧泰文等人陪同。

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