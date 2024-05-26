印度、伊朗簽署10年港口協議 恐面臨美制裁

印度與伊朗5月13日簽署了一份為期10年的協議，開發並營運位於伊朗查巴哈爾港（Chabahar）的戰略性港口。（法新社資料照）

2024/05/26 18:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕「日經亞洲」（Nikkei Asia）26日報導，印度與伊朗本月13日簽署了一份為期十年的協議，開發並營運位於伊朗查巴哈爾港（Chabahar）的戰略性港口，此舉可能成為對抗中國在巴基斯坦控制項目的關鍵手段，卻也面臨美國制裁的風險。

據報導，該協議由印度全球港口有限公司（IPGL）與伊朗港口及海事組織正式簽署，總合約價值達3.7億美元（約新台幣119億元）。這個具有里程碑意義的協議取代了2016年簽署的協議，該協議每年都在更新。

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印度希望開發位於伊朗東南海岸、靠近阿曼灣的查巴哈爾港口，以便獲得通往飽受戰火摧殘的阿富汗通道。印度還需要一條繞過競爭對手巴基斯坦的路線，為其企業打開進入中亞市場的通道。

查巴哈爾港的開發，不僅使印度得以避開巴基斯坦進入中亞市場，更重要的是，它成為中國控制的巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar）的有力競爭對手。位於伊朗東南海岸的查巴哈爾港，距瓜達爾港僅170公里。這個由中國海外港口控股公司（China Overseas Ports Holding Co.）運營的港口，是中巴經濟走廊（CPEC）的一部分。

導指出，查巴哈爾港的談判可能因中國在該地區的經濟和可疑的海軍活動而加速，然而，這項協議也面臨美國制裁的風險。兩國簽署協議數小時後，華府便發出可能制裁的警告，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）提醒，「任何考慮與伊朗進行商業交易的實體，都需要認識到其可能面臨的風險和制裁的潛在風險。」

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）俄羅斯及中亞研究中心教授潘迪（Sanjay Kumar Pandey）指出，「美國對這項協議的態度是主要障礙。」他表示，當初2016年簽署的協議，當時美國在阿富汗有友好政府的支持，而現在「神學士」掌權，美國對該協議的容忍度可能降低。

不過，印度在此情況下依然選擇簽署協議，顯示其在地緣政治上的勇氣和決心。印度學者潘特（Harsh V. Pant）表示，「印度此舉是一個大膽的決定」，但他補充說，「印度需要向美國傳達，如果印度不在這個港口，那麼伊朗轉向中國的速度將會非常快且顯著。」

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