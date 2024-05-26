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印度兒童遊樂場大火27死 傷亡人數持續攀升

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

2024/05/26 06:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度西部古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市一處以鐵皮搭蓋的兒童遊樂場25日晚間發生大火，火勢猛烈，消防單位花了數小時滅火，但因室內逃生困難，目前已知27人葬身火窟，死傷人數可能持續增加，印度總理莫迪發表致哀，並下令查明禍因。

綜合外媒報導，印度近期酷熱，25日拉吉科特市（Rajkot）的TRP遊樂園和主題樂園發生火災。由於遊樂場的鐵皮建築坍塌，加上風力強勁，滅火及搜救作業困難，造成遊客死傷慘重，至少27人死亡，其中有9名兒童。

目擊者稱，大火從室內遊戲設施開始席捲了整個遊樂園，火勢非常迅速，狹窄的大門使許多人難以逃生，儘管火災發生約6小時後，事件中的死亡人數仍在攀升。

倖免於難的遊客亞什．帕托利亞 （Yash Patoliya）表示，火災發生時他坐在接待區，後方的木材合板突然著火。10秒內火勢蔓延，人們四散奔逃。一些工作人員試圖使用滅火器撲滅大火，但沒有成功。

當時在打保齡球的遊客說，2名工作人員衝過來驚慌告知一樓起火，催促趕快逃生，很快地現場就充滿了濃煙。工作人員隨後逃跑。眾人試圖從後門逃走，但沒能成功。他們看到一束光從外面射來。於是，踢開了鐵皮牆，他們5人跳樓逃生，當時一樓至少有70至80人，遊戲機台都還在運作，火就是從那裡開始的。

雖然起火原因尚待調查，但印媒引述消息人士報導，火災是因一台冷氣機爆炸引起，且消防局是在大火燃燒2小時後才接獲報案。

古茶拉底邦已成立調查小組，追查該遊戲區的合法性，目前依過失致死罪嫌將遊樂場業主與總經理羈押。古吉拉特邦警方要求對轄內所有遊樂區進行檢查，並關閉消防設施不合格的遊樂區。

莫迪總理在 X 上發文表達對火災事故深感悲痛。古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）也承諾為每位罹難者家屬提供40萬盧比（約新臺幣15萬5000元）慰問金，傷者每人5萬盧比醫療補助金。

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

印度拉吉科特市的 TRP 遊樂場發生大火，鐵皮建築崩塌，死傷慘重。（歐新社）

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