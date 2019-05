平民英雄！ 印度課輔中心大火 男子奮不顧身救下2名女學生

2019-05-25 23:45

〔即時新聞/綜合報導〕印度一個私營課輔中心昨日發生大火,造成20名青少年喪命。印度當局今天表示,補習班的3名負責人已被逮捕,而在火災中有一名路過男子奮不顧身的搶救受困的女學生,也被網友視為英雄。

綜合外媒報導,印度西部蘇拉特市(Surat)的一棟商業大樓的課輔中心,昨天下午發生大火。課輔中心建在非法加蓋的頂樓上,唯一的逃生出口正好在起火點附近,導致受困人員無法逃生。當時有3名學生為了逃生,被迫跳樓卻不幸死亡。截至昨日,這起大火已造成20人死亡,其中16名死者都是女學生。

印度當局今日宣布已逮捕補習班的3名負責人,並根據印度《刑法》,以不構成謀殺的刑事殺人罪及殺人未遂罪起訴被告。

火災發生當下,住在大樓後面的肯坦(Ketan Chodvadiya)正好在回家路上,他看見有幾個學生試圖從頂樓往下逃生,肯坦爬上窗台,伸手想抓住從頂樓往下跳的學生。一開始,2名學生不幸地沒能被肯坦抓住,直接往下墜落。但肯坦仍然不放棄,他慢慢往右移動,繼續朝剩下的受困學生伸出手,最後成功救下了2名女學生。

影片畫面驚險萬分,當時可怕的濃煙遍布,肯坦明明可以事不關己的走過,但他仍選擇見義勇為,不顧危險前去幫助他人,他的行為也在推特上引發熱議。許多網友紛紛留言向他致敬,一個網友更大力稱讚肯坦的無私行為:「你重新定義了『勇敢』!」

Heartbreaking Video

Massive Fire at ine commercial Complex , Named तक्षशिला

in surat's #sarthana Area .

Many Students were stuck.

A Brave man tried to rescue the Girls.

Pray &Hope for No big Injuries. #Surat #suratFire pic.twitter.com/h9XBWWVeui