印度政府軍擊斃喀什米爾武裝組織首領 引數百人抗議

2019-05-24 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府軍隊23日晚間槍殺喀什米爾地區1名知名的激進分子，隨著死訊傳開，數百名抗議者湧入街頭，和政府軍隊發生衝突。

綜合外媒報導，25歲的穆薩（Zakir Musa）一直是印度政府最想緝拿的激進份子。有名匿名的印度警官表示，23日晚間，穆薩孤身一人在特拉爾（Tral）的藏身處被印度士兵和警察圍剿、逼迫投降。穆薩先後投了手榴彈、發射子彈，之後在槍戰中身亡。印度當局為了防止喀什米爾的抗議行動蔓延，在大部分地區實施宵禁、切斷行動網路。

穆薩的本名是巴特（Zakir Rashid Bhat），他在2013年加入喀什米爾最大的激進組織「Hizbul Mujahideen」，長期和印度政府抗戰；不過他在2017年退出，2017年另外成立「Ansar Ghazwat-ul-Hind」，還宣稱是蓋達的附屬組織。

自1947年英國結束殖民統治以來，喀什米爾、印度和巴基斯坦間一直有分歧，印、巴為了爭奪喀什米爾，至少爆發過三次大戰。印度政府部署50萬軍隊整治武裝分子，其中包括一直想爭取獨立，或想和巴基斯坦合併的「Hizbul Mujahideen」；印度官員表示，穆薩的死對當地的反抗勢力是極大的打擊。

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