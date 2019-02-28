喀什米爾衝突 印巴互擊落戰機

2019-02-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕為報復印度空軍二十六日越境空襲，巴基斯坦空軍二十七日出動戰機，越過劃分兩國喀什米爾控制區邊界的「實際控制線」（LoC），轟炸印度六處戰略設施。印方隨即反擊，雙方爆發空戰。巴國起初宣稱擊落兩架印度戰機，俘虜兩名飛行員，稍後改稱僅俘虜一人；印度則稱擊落巴國一架戰機，但承認本國有一架戰機失蹤。面對擁有核武的印巴兩國衝突急遽升高，包括美國、中國與歐盟都呼籲雙方自制，避免爆發全面戰爭。

巴國軍方發言人賈佛爾推文指出，遭擊落的兩架印度戰機，一架墜落在巴國控制的喀什米爾地區，另一架則掉落在印度控制區。巴國電視畫面顯示，被捕飛行員被蒙上雙眼、雙手反綁，臉上有血漬，在巴國士兵偵訊下供出姓名、階級與兵籍號碼。巴國外交部發表聲明強調，此次空襲並非報復，也刻意選擇「非軍事目標」以避免平民傷亡；巴國不想要戰爭，但會做好戰爭準備。巴國總理伊姆蘭汗則呼籲印度對話，警告兩國衝突將導致災難。

印度外交部則發佈外交照會，強烈抗議巴方讓受傷飛行員公開亮相，違反日內瓦公約與聯合國人權法，要求立刻且安全地讓飛行員返回印度。印方也證實，在戰鬥中失去一架米格21型戰機，機上一名飛行員失蹤，但印軍也擊落巴國一架飛機。但巴方否認有F-16戰機遭擊落。

印度外交部長史瓦拉吉表示，印方不願進一步升高衝突，將「負責與自制」。印度總理莫迪則召集國家安全、外交、國防與情治官員開會，討論因應措施。巴國民航總局（CAA）宣布，廿七日關閉領空，所有民航班機取消。印度則關閉至少六座機場，取消大量航班。

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