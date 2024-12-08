駭人！中國女碩士遭拐賣13年生子 警方稱是「收留」引爆怒火

中國卜姓女子於2011年失蹤後，和張姓男子生下12歲、8歲的小孩，警方對此聲稱是「收留」，引爆中國網友怒火。（圖擷自微博）

2024/12/08 13:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太恐怖了！中國繼「徐州8孩案」鐵鍊女被迫生下8個小孩後，又發生駭人聽聞的案件，山西省晉中市榆次區碩士學歷的卜姓女子於2011年5月失蹤後，終於在今年11月30日和家人團聚。不過，她消失的13年期間是在晉中市和順縣張姓男子家中生活，並且生下了12歲、8歲的小孩，警方對此聲稱是張男「收留」卜女，旋即引爆中國網友怒火，怒斥這根本就已涉及拐賣，當局卻還在裝聾作啞。

中國微博消息顯示，今年11月25日，山西晉中市和順縣張姓女子向尋親單位求助，指稱她的二叔和卜姓嬸嬸生活了十幾年，但家人完全不知道嬸嬸的身家背景，希望能幫她找到親人，這才揭露出這起被隱瞞許久的案件。

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經由尋親人士奔走後，卜女順利在11月底和家人相認，和順縣警方本月3日做出後續通報，指稱卜女2011年5月從榆次區住處走失後，被和順縣青城鎮張姓男子「收留」，其餘情況還有待進一步調查。

中國網路對此旋即發出質疑聲浪，首先懷疑的是卜女在患有精神分裂症（思覺失調症）的情況下，是如何從榆次區移動到和順縣的，若從Google地圖上查看，可以看到兩地之間無論選擇哪條道路，步行距離都是在100公里以上，很難想像精神失常的人能夠一路走過去。

再者，卜女在思覺失調的情況下，屬於無民事行為能力人，不具有性同意能力，張男為何和她生下了12歲和8歲的小孩？而且從時間上來看，卜女顯然是在失蹤沒多久後就懷孕了，這中間所隱含的內幕令人心寒。

另外，尋親志工在和卜女交流的2個小時期間，卜女能夠寫出父親姓名、母校和老師等細節，可見她並非無法回憶個人資訊，但不知為何長達13年都沒有去尋找家人，不禁讓人心生疑竇。

因此，中國網友痛斥警方根本就還沒查清楚，就先定調為「收留」，讓人不禁懷疑難道中國以後都要把「拐賣」稱為「收留」了？還有不少人發現卜女在寫給尋親志工的筆記中，第一個字就是「跑」，顯然是想要逃離張男，讓人感到不寒而慄。

卜女在寫給尋親志工的筆記中，第一個字就是「跑」。（圖擷自微博）

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