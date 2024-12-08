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    拍片揭中共收買套路 八炯：掐斷堵死新網紅或小網美赴中之路

    反共網紅八炯（中）與「中國老總」原唱陳柏源（左）今天連袂出席「接力護台灣」活動。（記者董冠怡攝）

    反共網紅八炯（中）與「中國老總」原唱陳柏源（左）今天連袂出席「接力護台灣」活動。（記者董冠怡攝）

    2024/12/08 11:42

    〔記者董冠怡／新北報導〕反共網紅八炯12月6日在YouTube播放中國統戰紀錄片上集，揭露中共收買台灣網紅套路，至今累計超過150萬人次觀看。八炯今天在亞東醫院捷運站二號出口出席黑熊學院發起的「接力護台灣」步行活動時，在媒體聯訪中被問到紀錄片及衍生而出的相關議題，他表示，「我們已經掐斷新網紅或小網美過去中國的路」。

    八炯表示，中國統戰紀錄片下集主要是談金融詐騙的問題，但也會帶到宮廟、在台接頭人、中國搞什麼等面向，預計12月底前會上片，並不諱言地說，「下集出來之後，我們的性命有點擔憂」，也因擔心個人安危，所以有跟跨縣市警察單位保持聯繫，警方也承諾會保障他們上下班或出入安全。

    如果是統戰的話，鍾明軒等網紅會扮演何等角色？八炯指出，「有利用價值的笨蛋吧！」並拆解中共手段；若真的有做，起初可能是無心插柳，中共不會笨到真的請官員去對口，當事人也不會發現，但消息傳回台灣被懂中共的人知道，經由社群平台發酵，當事人會覺得自己沒找中共官員，（為何被講成被收買）？然後共青團等統戰單位的學生或「好朋友」，再假借同理心去安撫，讓當事人的心逐漸靠攏中共，反倒離台灣越來越遠。

    八炯說，影片播出後，已經掐斷、堵死台灣新網紅或小網美（IG或脆5000、1萬人追蹤）傾中之路，而且台灣過往的舔共或吹捧中國好棒棒的網紅，也被小粉紅批鬥，質疑以前喊說愛中國是真還是假，進而產生內鬥。

    談到被小粉紅出征、影片挨批認知作戰，八炯認為小粉紅出征是「好事」，並以台灣饒舌歌手閩南狼PYC、「中國老總」原唱陳柏源的下場為例，大酸勸戒小粉紅們，「記住以後被鐵拳，千萬別發外網，否則我會把你當成是在抹黑中共！」另笑稱「一個有黨支部存在、上傳抖音還要先審核的國家」，誣指台灣在搞認知作戰，不覺得很荒唐嗎？

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