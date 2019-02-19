重申與自殺攻擊無關 巴國總理向印度喊話求合作

2019-02-19 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕印巴關係持續緊張，今日巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，日前發生在爭議地區喀什米爾（Kashmir）自殺炸彈案，如果印度堅持要怪罪巴基斯坦政府，欲發動攻擊來回應，巴基斯坦也絕對會反擊。但是他也補充，希望能和印度合作調查該事件。

《路透》報導，印巴這兩個擁有核武鄰國，長年不時傳出紛爭，喀什米爾地區日前發生自殺炸彈事件，緊張情緒又急遽升溫。目前一個具巴基斯坦背景的激進組織「穆罕默德軍」（JeM）已坦承犯案。巴基斯坦官方已否認與該組織、該案件有任何關連，並呼籲聯合國干預。

印度總理莫迪（Narendra Modi），迫於輿論及今年5月的大選壓力，已經下令給予維安部隊最高權限，必要時進行「強勁反擊」。伊姆蘭汗聽見印度國內輿論一面倒支持報復，表示只盼望「公理獲得伸張」。他說：「如果你們對我國進行任何攻擊，巴基斯坦絕對會不假思索的反擊。但那之後，會走向哪？」

1947年以來，巴基斯坦和印度共經歷了3次戰爭，其中2次是為了爭奪喀什米爾地區。但是自1998年，當雙方先後進行核武器實驗後，就沒有全面性的戰爭，但兩國交界處的衝突仍然不斷。

伊姆蘭汗在電視轉播的談話中，重申巴基斯坦和該自殺炸彈攻擊完全沒有關聯，並且已經準備好對幕後主使進行制裁。他補充：「如果你有任何可信的情報證實巴基斯坦人有涉案，請將它交給我們，我保證絕對會採取行動。」

然而，巴基斯坦有一長列暗中資助激進組織，以達成外交策略的「黑歷史」。長久以來，印度不斷指控巴國在印度的穆斯林多數省，安插分裂主義份子來掀起印度的國內動亂。對此，伊姆蘭汗則表示：「巴基斯坦已經變了。這是一個新的巴基斯坦，新的思維，我們想要穩定。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/