指中國破壞主權完整 印度再度拒出席「一帶一路」論壇

2019-04-08 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國將在本月下旬舉行第2屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，上月印度已獲邀，不過有印度媒體指出，因中國提出的「中巴經濟走廊」計劃，「破壞印度主權完整」，印度已拒絕參加論壇。

據《印度時報》引述不具名的消息來源，2017年北京第1次舉行論壇時，就因「一帶一路」旗下的「中巴經濟走廊計劃」會通過印度與巴基斯坦的具主權爭議的喀什米爾地區，從而破壞了印度的主權完整為由，拒絕出席第一次論壇。而「中巴經濟走廊計劃」此次仍是印度拒絕出席論壇的理由。

另一方面，中國4度在聯合國安理會上，拒絕將親巴基斯坦的穆罕默德軍首腦阿茲哈（Masood Azhar）列入全球恐怖分子黑名單，印度也感到不滿。

報導表示，印度並不反對在雙邊或多邊基礎建設項目上與中國合作，不過印度希望能遵循包括透明度、經濟評估以及互相尊重主權等國基規範。

報導指出，由於許多人將「一帶一路倡議」（BRI）描述為中國的債務外交甚至是新殖民主義，印度對此一再發出警告抵制不負責任的債務行為。正如過去印度所說，這些舉措必須遵循財務責任原則，以避免可能給各國造成無法負擔的債務。但除了不丹，印度的所有鄰國都參加了2017年在中國舉行的第一次論壇。

根據《中央社》報導，印度總理莫迪和中國國家主席習近平2018年4月在武漢召開中印領袖非正式峰會後，中國仍持續踐踏印度的核心利益，印度學者批評，印度不應在尊重中國所主張的核心利益，也應該加強與台灣的互惠合作與來往。

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