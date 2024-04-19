中國行賄官員 滲透聯合國

曾指控聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）向中國洩漏異議人士名單、以致遭OHCHR解僱的英國籍雇員萊莉，近日再向英國國會外交事務專責委員會指控中國影響聯合國表決、報告，並賄賂聯合國官員等惡行。（取自X）

2024/04/19 05:30

揭弊遭解僱 前聯國雇員再度舉發

〔編譯周虹汶／綜合報導〕曾指控聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）向中國洩漏異議人士名單以致遭OHCHR解僱的英國籍雇員萊莉（Emma Reilly），近日再向英國國會外交事務專責委員會指控中國影響聯合國表決、報告並賄賂聯合國官員等惡行。她指出，中國旨在藉由重塑國際秩序及降低法治、民主和人權的優先地位，以符合專制國家利益並提高其國際影響力。

中國不擇手段 提升國家影響力

根據英國國會外委會十六日公布的萊莉書面證詞，中方手段包括積極干涉聯合國投票機制、要求聯合國刪除報告中批評中國的負面論述、賄賂聯合國官員、施壓聯合國以免議論新疆維吾爾自治區人權侵犯等敏感議題，也再次提及她二○一九年揭露的中國威脅OHCHR問題；而「OHCHR正提供中國政府危險『好處』」，這些好處是「中國政府利用聯合國為其國家利益服務」的結果，且「聯合國掩蓋其對中國的特殊優惠」。

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脅迫資金不得用於台灣邦交國

萊莉指出，在影響聯合國投票上，中國政府透過發展援助發揮影響力，同時阻止聯合國討論新疆等地人權問題，更對聯合國機構開了「秘密條件」：「資金不得用於與台灣有外交關係的國家」；加上中國近年成功獲得大量聯合國部門和機構領導或高階管理職位而擁有強大影響力，其他成員國難望其項背，皆可見中國正努力塑造一個符合專制國家利益的國際秩序，以便受批評時藉新秩序為自身辯護。

干涉投票機制 逼刪不利報告

至於施壓要求修改報告一事，世界衛生組織和聯合國環境署的武漢肺炎病毒來源相關報告，其實皆經中國編輯，減少提及實驗室外洩病毒的可能性；OHCHR關於維吾爾人的報告，也遭中國政府大量修改。而中國政府遭受批評後，不論意見輕重，一律要求道歉與見面會談，以致聯合國官員即使獨立性相對高，也不敢公開批評中國，甚至不敢私下提出中國人權問題，反倒是允許異議的民主國家比專制政權更常受聯合國人權和人道機構非難。

指控人權辦公室官員洩密名單

萊莉提到，聯合國各級官員甚至以政策為由，「故意」對各成員國撒謊，在其不知情或未同意下，把各國民眾姓名提供給中國，如她二○一九年所揭露，更進一步點名人權理事會辦公室法國籍幕僚長，秘密把計畫出席OHCHR討論中國人權問題的人權活動人士名單提供給中國，以致其在中國的家屬遭遇中國警察探訪、任意逮捕、軟禁、酷刑、失蹤或關進集中營。

點名秘書長自我審查 違反道德

行賄一事則發生在二○一三至一五年就「可持續發展目標」（SDGs）談判期間，對象為監督談判進行及對最終文本有重大影響力的兩屆聯合國大會主席，以致一五年最終簽署文件內容對中國有利。她也點名聯合國秘書長古特瑞斯選擇「自我審查」並努力保持沉默，「當他解僱我時，他知道違反了自身原則」與道德良知。

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