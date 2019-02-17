印巴關係緊繃 印度下令追捕自殺炸彈案主謀「穆罕默德軍」

2019-02-17 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕印巴領土爭議地區喀什米爾（Kashmir）14日傳出自殺汽車炸彈攻擊，44名印度軍警喪命。該攻擊事件的主謀是巴基斯坦激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad），今印度已派出逾百人追捕其領袖烏邁爾（Mohammed Umair）。

綜合外媒報導，這起攻擊發生在當地時間14日下午3時，印度70輛共載著2500名軍事人員的車隊在前往喀什米爾的路上，遭一輛滿載炸彈的汽車衝撞，造成領隊車輛中44名軍事警察喪命，是自1989年以來印方傷亡最慘重的一次攻擊。

在烏邁爾所屬激進組織「穆罕默德軍」承認犯下此案後，印巴緊張關係逐漸升溫，印度曾指控巴基斯坦官方涉入且資助這些激進組織，但巴基斯坦已否認與這起攻擊具任何關係。

印度軍事及警察機關正於喀什米爾極力追查烏邁爾的下落，據警方稱，他們獲得情報指出，烏邁爾是於去年9月從巴基斯坦進入印屬喀什米爾區域，之後他「煽動並激化」喀什米爾的中輟生，進行汽車自殺炸彈攻擊。

據傳，烏邁爾正躲藏於喀什米爾南方，印度總理莫迪（Narendra Modi）已承諾針對這起案件，會給社會一個妥適的交代，並已經讓軍方擁有打擊跨國界激進組織的最大授權。穆罕默德軍被印度警方認為是喀什米爾地區最致命且擴張最迅速的激進組織之一。

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