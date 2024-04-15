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大甲媽回鑾爆糾紛 鎮瀾宮副董鄭銘坤被控傷害 直言「要告就告」

鄭男（光頭者）因扶轎與鎮瀾宮副董鄭銘坤發生爭執，告鄭銘坤傷害。（取自記者爆料網）

鄭男（光頭者）因扶轎與鎮瀾宮副董鄭銘坤發生爭執，告鄭銘坤傷害。（取自記者爆料網）

2024/04/15 01:48

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖14日晚上8點半，回鑾安座行經大甲區順天、民生路口，鄭姓男子因扶轎與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤發生爭執，鄭男上警局控告鄭銘坤傷害。鄭銘坤表示，「要告就去告」，強調鄭男酒後胸前揹著女嬰貿然扶轎，影響信眾鑽轎腳，擔心女嬰安危才推了鄭男。

鄭銘坤︰擔心女嬰安危才推人、沒毆打

大甲警分局表示，14日晚上8點30分，大甲媽祖回鑾，在大甲區順天路與民生路口，發生民眾鬥毆情事。警方立即展開調查，案件中的鄭姓男子（48歲）並向大甲派出所報案。

鄭男指稱，因扶轎程序與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（60歲）發生爭執，鄭銘坤並徒手毆打其腹部數次成傷，對鄭銘坤提出傷害告訴；大甲分局大甲派出所受理後，已通知鄭銘坤到場釐清案情，將依規定函請台中地檢署偵處。

針對鄭男控告傷害，鄭銘坤回應「要告就去告」！鄭銘坤表示，鄭男在大甲媽鑾轎於大甲區遶境時，疑似酒後突然闖進鑾轎內扶轎，不僅影響信眾鑽轎腳，因其胸前還揹著一個女嬰，萬一女嬰在人潮中受傷或腳被撞斷，如何是好，他基於安全考量才推了鄭男，並未毆打鄭男，當時也有其他人拉鄭男。

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