伊朗總統萊希墜機亡 國內支持者哀悼 反對者偷偷慶祝

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日所搭乘的直升機墜機，機上9人全數罹難。（歐新社）

2024/05/21 20:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日所搭乘的直升機墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。但外媒指出，相比過去45年來該國其他重要人物死亡時，伊朗多數人民對總統萊希的死，並未產生特別濃烈的悲慟情緒，甚至還有民眾私下偷偷慶祝，更有民眾直言忙著處理民生問題，沒空管其死訊。

綜合外媒報導，伊朗總統萊希和多名政要，19日因搭乘的直升機墜毀，全員在事故中喪命。事發後萊希的支持者湧入清真寺及廣場，為萊希和同機的死者進行祈禱，但大多數店家仍正常營業，且相較革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）等重要人物身亡時，大批民眾悲憤哭泣的景象，伊朗人民對萊希死去的情緒，明顯不強烈。

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報導指出，萊希領導的強硬派政府，過去多次使用暴力、血腥鎮壓國內多場抗議活動，像是去年鎮壓伊朗自1979年革命以來，最大規模反政府示威；還有2022年一名22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini），因未依當局規定佩戴頭巾，被警察拘捕後打死，此事引爆國際關注的「頭巾革命」，並造成超過500人喪生、逾2.2萬人被拘留。

因此萊希被證實死於墜機事故後，社群網路上出現不少反對萊希政權的伊朗國內民眾及流亡國外的伊朗宗教統治反對者，偷偷分送糖果、歡呼慶祝的畫面。一名21歲女學生萊拉（Laila）受訪表示，她對萊希的死並不感到悲傷，「因為他下令鎮壓戴頭巾的女性。真正讓我難過的是，即使萊希死了，這個政權也不會改變。」

許多伊朗人認為，萊希的死不會對國家統治方式產生影響，因為當權者可能推派另一名同樣強硬的人接替他。住在伊朗中部城市雅茲德（Yazd）47歲商店老闆雷札（Reza）就表示，「誰在意呢，一個強硬派死了，另一個又來了，我們的苦難仍在持續。我們忙著處理民生問題，沒空管這種新聞。」

外媒指出，伊朗總統萊希過去曾多次使用暴力、血腥鎮壓國內多場抗議活動，像是2022年的「頭巾革命」，因此多數人民對於他的死訊，並未像其他產生重要人物死亡時，特別濃烈的悲慟情緒。（資料照，歐新社）

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