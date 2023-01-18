伊朗總統血腥鎮壓 被起底曾是「死亡委員會」一員

伊朗現任總統萊希被指控是1988年惡名昭彰的「死亡委員會」一員。（路透）

2023/01/18 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗22歲女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）去年底在被警察拘留期間死亡，引發伊朗大型示威抗議，伊朗總統萊希授意強力鎮壓、處決示威者。今（18日），萊希被外媒起底過去曾是惡名昭彰「死亡委員會」的一員，於距今30年前，參與了大量處決伊朗政治犯的恐怖罪行。

去年底開始，伊朗總統萊希面對來自國內外的嚴峻挑戰。萊希是下一任伊朗「最高領袖」的潛在人選，最高領袖作為伊朗元首，是伊朗政治、宗教的最高領導人，同時也是伊朗軍隊的最高統帥，足見萊希政治實力雄厚。近期伊朗法院通過10多件死刑判決，讓人們見識到萊希強硬的政治態度。

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《路透》報導，22歲庫德族女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）之死，引發伊朗大規模示威抗議。近期共有四人因動亂相關罪名被判死，並已執行絞刑；上週六（14日）伊朗媒體則報導，前國防部助理阿克巴里（Alireza Akbari）也因間諜罪被處決。

多項處決命令引發歐洲和美國的譴責，但總統萊希堅稱，針對所有當局認定的暴力份子，將繼續進行「查明、審判和懲罰」。國際危機組織（ICG）伊朗項目負責人瓦茲（Ali Vaez）說：「不斷處決的目的，是建立一個人民不敢抗議、官員不敢叛逃的恐懼共和國」。

日前抗議人士受訪表示，萊希的血腥鎮壓實際已造成500多名抗議者、10多名安全部隊人員死亡，讓人不禁聯想到1988年，伊朗曾發生的類似清洗行動，當年計有數千名政治犯被屠殺，而時任「死亡委員會」檢察官萊希正是決策者之一。1988年，伊朗與伊拉克結束長達八年的戰爭，停火後的數週內，伊朗當局就秘密的進行一場大規模處決行動，數千名政治犯、伊斯蘭共和國反對者被屠殺。

國際特赦組織（Amnesty International）的報告指出，1988年伊朗政府在各地設立了特別調查機構「死亡委員會」，委員會由宗教法官、檢察官和情報部官員組成，往往在進行草率的審判後，快速決定數以千計被害人的命運。

雖然各地的遇難人數從未獲得證實，但國際特赦組織研判，最低死亡人數估計為5000人。而透過國際特赦組織的資料，可見時任德黑蘭副檢察長的萊希，正是首都德黑蘭「死亡委員會」的核心成員。

一名囚犯曾向外媒表示，他在德黑蘭郊外的監獄看見過萊希，萊希正前往刑場監督行刑。2021年萊希曾被問及是否參與殺戮行動，他只回應：「如果一名法官、一名檢察官捍衛了人民的安全，他應該受到表揚。我很自豪能在任何職位上捍衛人權」。

伊朗政府事後承認1988年的大規模處決，但卻淡化其規模。1989年2月，時任總統拉夫桑雅尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）表示，只有不到1000人被處決；2016年伊朗官方媒體則報導，一名前任德黑蘭「死亡委員會」官員表示：「我們很自豪能夠執行真主的命令」。

《路透》訪問田納西大學查塔努加分校（UT-Chattanooga）研究員高加爾（Saeid Golgar），他說：「萊希被提拔為總統有幾個原因，包括他殘忍、忠誠、缺乏良心，1988年發生的事件便可以看出端倪」，高加爾也指出，萊希本人完全支持政治清算行為。《路透》在截稿前要求伊朗政府針對本篇報導發表評論，伊朗政府至今沒有發表任何回應。

瑪莎·阿米尼之死引發的抗議示威活動仍在持續。圖為倫敦一場聲援伊朗的示威活動。（美聯社）

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