強行處決雙重國籍間諜罪犯 特赦組織痛批伊朗「可惡」

2023/01/14 21:30

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗今(14)日在不顧英國反對之下,以間諜罪名處決了擁有英國、伊朗雙重國籍的阿克巴里(Alireza Akbari),國際特赦組織(Amnesty)事後批評伊朗的做法相當「可惡」,並呼籲英國協助調查,追究伊朗政府責任。

《法新社》報導,國際特赦組織伊朗分部在推特(Twitter)上PO文表示,「這個早上伊朗政府進行的處決,再次表明了他們對生命權的可惡侵犯。在任何情況下使用死刑都是駭人聽聞的。」

國際特赦組織伊朗分部接著表示,阿克巴里透露他在監獄中遭受許多「極其可怕的」違法行為,「包括酷刑、虐待、被強制施用化學物質以及被長期單獨監禁,這給他帶來了極大的痛苦」。

除此之外,阿克巴里還被迫重複錄下「供詞」,而法庭上在審理案件時播放了這些供詞。

國際特赦組織伊朗分部因此呼籲英國政府「全面調查阿克巴里對於他遭受酷刑和其他虐待的指控,並透過一切方法追究伊朗政府的責任」。

