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    強行處決雙重國籍間諜罪犯 特赦組織痛批伊朗「可惡」

    擁有英國、伊朗雙重國籍的阿克巴里（見圖）今日不幸遭伊朗政府處決，國際特赦組織事後因此大肆批評伊朗政府。（法新社）

    擁有英國、伊朗雙重國籍的阿克巴里（見圖）今日不幸遭伊朗政府處決，國際特赦組織事後因此大肆批評伊朗政府。（法新社）

    2023/01/14 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗今（14）日在不顧英國反對之下，以間諜罪名處決了擁有英國、伊朗雙重國籍的阿克巴里（Alireza Akbari），國際特赦組織（Amnesty）事後批評伊朗的做法相當「可惡」，並呼籲英國協助調查，追究伊朗政府責任。

    《法新社》報導，國際特赦組織伊朗分部在推特（Twitter）上PO文表示，「這個早上伊朗政府進行的處決，再次表明了他們對生命權的可惡侵犯。在任何情況下使用死刑都是駭人聽聞的。」

    國際特赦組織伊朗分部接著表示，阿克巴里透露他在監獄中遭受許多「極其可怕的」違法行為，「包括酷刑、虐待、被強制施用化學物質以及被長期單獨監禁，這給他帶來了極大的痛苦」。

    除此之外，阿克巴里還被迫重複錄下「供詞」，而法庭上在審理案件時播放了這些供詞。

    國際特赦組織伊朗分部因此呼籲英國政府「全面調查阿克巴里對於他遭受酷刑和其他虐待的指控，並透過一切方法追究伊朗政府的責任」。

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