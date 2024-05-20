伊朗總統萊希墜機罹難 各國元首、政要反應一次看

伊朗總統萊希20日被證實墜機身亡。（路透）

2024/05/20 17:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）等官員昨天（19日）搭乘直升機在伊朗西北部山區失事，今天（20日）伊朗當局證實機上人員全數罹難，引發國際熱議，各國領導人和政要紛紛發聲哀悼。

綜合外媒報導，萊希與阿布杜拉希安昨天參加完一場聯合大壩計畫的落成典禮後，從伊朗與亞塞拜然邊境搭乘直升機返航，不過當地時間19日下午1點多（台灣時間19日下午5點30分）於該國西北部瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近山區墜毀。

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當局今天證實機上9人罹難，除了萊希與阿布杜拉希安，失事機上還有東亞塞拜然省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、總統安全團隊負責人穆薩維少將（Seyed Mehdi Mousavi）、大不里士什葉派伊瑪目（宗教領袖）阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Ale-Hashem）、1名保鑣及機師、副機師、飛航工程師共3名機組成員。

消息曝光後隨即引發國際關注，與伊朗一直以來都保持友好關係的鄰國卡達，官方第一時間就對在空難中喪生的萊希與阿布杜拉希安表達哀悼。至於過去與伊朗關係一度交惡，甚至於2016年斷交，直到去年才恢復邦交的阿拉伯聯合大公國也發聲悼念，總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）表示，「我們在這個困難時刻與伊朗站在一起，我在此向伊朗政府和人民致以最深切的哀悼。」

中國國家主席習近平則透過外交部表示，萊希罹難「是伊朗人民的巨大損失」，而中國也失去一位好朋友。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，萊希是一位「傑出」的領導人，是莫斯科「真正的朋友」。

正與以色列在加薩地區激戰的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）表示，他們高度讚賞萊希自去年10月7日襲擊以色列後引爆加薩戰爭以來，對巴勒斯坦抵抗運動的支持以及聲援巴勒斯坦人的不懈努力。另一個伊朗在背後支持、在以哈戰爭期間不時偷襲以色列搞事的黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）也發聲明，「黎巴嫩真主黨致以最誠摯的哀悼......萊希是我們事業的堅定支持者、捍衛者和保護者。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）在X平台發文表示，「我對萊希的悲慘遭遇感到震驚且悲痛，在此向他的家人和伊朗人民表達衷心哀悼」。敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）感念萊希作為他的親密盟友，在敘國內戰時支持他打擊國內反對勢力，即便萊希已逝，敘國也將確保與伊朗的戰略關係永遠蓬勃發展。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）今天則宣布全國哀悼一天，所有政府機關降半旗，已表達對萊希和罹難者的悼念。

此外，埃及、伊拉克、義大利、歐盟等國也都向伊朗政府發出慰問電函。美國方面，白宮透露總統拜登（Joe Biden）已聽取相關報告，但尚未有進一步回應。

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