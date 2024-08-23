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中國國產遊戲引言論審查爭議 玩家驚見：台灣成了獨立國家

中國國產遊戲《黑神話:悟空》20日在全球同步上線，成為全球遊戲玩家焦點，中媒消息稱截至21日晚間9點，已賣出超過450萬份，總銷售額超過15億人民幣（約68.2億台幣）。（翻攝自微博）

中國國產遊戲《黑神話:悟空》20日在全球同步上線，成為全球遊戲玩家焦點，中媒消息稱截至21日晚間9點，已賣出超過450萬份，總銷售額超過15億人民幣（約68.2億台幣）。（翻攝自微博）

2024/08/23 09:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國公司「遊戲科學」開發的電玩《黑神話：悟空》近日引發諸多討論，不過有中國網友發現，下載地區的台灣並未和中國各城市放在一起，儼然成為一個獨立國家，部分網友對此嘲諷「抵制吧，還等什麼呢？不抵制不是中國人」、「有種拒玩啊」。

中國國產遊戲《黑神話：悟空》20日在全球同步上線，成為全球遊戲玩家焦點，中媒消息稱截至21日晚間9點，已賣出超過450萬份，總銷售額超過15億人民幣（約68.2億台幣）。

不過在引起外界熱議之餘，該遊戲也被質疑言論審查，要求海外內容創作者的直播內容，避免涉及包括「女權主義宣傳」或「政治」等議題，甚至不得使用「Covid-19」、「隔離」等觸發詞，不得討論「涉及中國游戲產業政策、觀點、新聞等內容」。除此之外，中國遊戲圈知名高學歷正妹「女流66」在直播時，竟也因觀看遊戲中的佛經並念出來，直播間隨即遭到暫時封禁，讓玩家直呼莫名其妙。

社群平台X上知名的中國時事部落客「李老師不是你老師」分享影片，指中國玩家發現，透過Steam下載遊戲進行設定時，下載地區有區分中國各城市，包含香港的前方都有加註「中國」，但台灣並未與這些地區放在一起，且在名稱前方也未加註「中國」，在畫面曝光後網友也紛紛調侃「快出征抵制Steam」、「玻璃心又破防了」、「把電腦砸了吧」、「猴子猴孫們加把勁爭取Steam國際服搞掉」、「封殺抵制堅決不玩」等。

「李老師不是你老師」轉發影片，指中國網友發現，台灣並未和中國各城市放在一起，儼然成為一個獨立國家，部分網友對此嘲諷「抵制吧，還等什麼呢？不抵制不是中國人」、「有種拒玩啊」。（圖擷自臉書）

「李老師不是你老師」轉發影片，指中國網友發現，台灣並未和中國各城市放在一起，儼然成為一個獨立國家，部分網友對此嘲諷「抵制吧，還等什麼呢？不抵制不是中國人」、「有種拒玩啊」。（圖擷自臉書）

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