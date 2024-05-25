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總統、外長墜機亡 伊朗軍方初步調查結果出爐

伊朗軍事參謀總部24日報告顯示，已故總統萊希直升機墜毀意外初判無謀殺、遇襲跡象。（美聯社）

伊朗軍事參謀總部24日報告顯示，已故總統萊希直升機墜毀意外初判無謀殺、遇襲跡象。（美聯社）

2024/05/25 13:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機發生墜毀事故，機上9人全數罹難，伊朗軍方隨即展開調查，初判現場無遇襲或謀殺跡象，伊朗軍方在直升機殘骸上並無發現彈孔等類似損傷，塔台與機組人員對話也無異狀。

根據《路透》報導，針對墜機事件調查，伊朗軍事參謀總部24日報告顯示，「事故直升機由高空墜毀起火，直升機殘骸上並無發現彈孔等類似跡證，此外，塔台與機組人員的對話也都正常，無可疑之處」，但目前仍為初判，詳細調查結果尚未出爐。

《路透》指出，萊希為伊朗強硬派代表，被視為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的繼任者，萊希遺體已於23日安葬在伊朗東北部的家鄉麥什赫德（Mashhad），19日同行喪命的還包含伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）在內。

專家指出，伊朗的飛安紀錄不佳，墜機事件頻傳，有許多事故都涉及1979年前所購買的美製飛機。德黑蘭方面表示，美國的長期制裁阻撓伊朗從西方採購新型飛機或保修組件，致使伊朗機隊難以更新。

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