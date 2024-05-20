伊朗明日舉辦萊希葬禮 最高領袖下令全國哀悼5日

伊朗總統萊希與外交部長艾密拉多拉安等9人遇難身亡，葬禮預定在明天舉行。（歐新社）

2024/05/20 20:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與該國外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）等人昨（19）日遇上空難身亡，伊朗政府今（20）日宣布，明天將在西北部大城大不里士（Tabriz）為萊希與其他罹難者舉辦葬禮，而伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也下令全國哀悼5日。

英國廣播公司（BBC）報導，萊希與隨行人員搭乘的貝爾212型（Bell 212）直升機，19日在東亞塞拜然省（East Azerbaijan）烏茲村（Uzi）西南方2公里處的山區墜毀，包含萊希在內，機上9人全數罹難。

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伊朗革命衛隊轄下媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指出，政府明日將在大不里士舉行葬禮，一眾罹難者的遺體已被送往該城市。

萊希的死訊傳出後，伊朗最高領袖哈米尼發表一份正式聲明，宣布全國為萊希之死哀悼5天。

伊朗總統的職位目前由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代，而外交副部長部長卡尼（Ali Bagheri Kani）則暫時接掌外交部。

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