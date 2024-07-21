凱米颱風各國最新路徑漸趨一致 專家：離台灣陸地又更近了

各國最新路徑預測漸趨一致，更為西修接近台灣，凱米暴風圈將壟罩半個台灣。（圖擷自NCDR）

2024/07/21 17:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「凱米」颱風持續發展，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大趨勢，最快明（22日）增強為中度颱風，在路徑部分，各國有向西修趨勢，氣象專家表示：「離台灣陸地又更近了一點。」

根據中央氣象署觀測顯示，輕度颱風凱米今下午2時的中心位置在北緯16.7度，東經125.6度，即在鵝鑾鼻東南方780公里之海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑120公里；氣象署預估明早凱米有機會增強為中度颱風，暴風圈也會擴大至180公里。

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天氣風險分析師吳聖宇在臉書表示，今下午各國官方路徑的預報比較趨於一致，但也離台灣陸地又更近了一點，週三週四（24-25日）影響最大，尤其是週三下午開始到週四白天這段期間，暴風圈將掃過彰化南投以北、宜蘭、花蓮等地，幾乎是半個台灣陸地；預估凱米最接近台灣時，強度至少是中度颱風等級，風雨應該會相當明顯，中北部山區有可能出現較可觀的累積雨量，並且將有10級以上的強陣風機會，目前也不排除10級風暴風圈可能掠過東北角，也就是颱風核心的部分，這一點也很值得注意。

雲林嘉義以南地區也不能掉以輕心，當颱風來到台灣北部海面，開始有西風到西南風進來的時候，也會有較強的風跟雨出現，山區同樣會有較大的累積雨量，時間點大概會落在週四這一天。

至於花東地區，當週三颱風來到台灣以東的時候，會開始慢慢進入背風面，週四、週五（26日）可能都是比較偏背風，雨勢相對較小。

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