更多墜機細節曝！伊朗總統直升機失事後 機上乘客曾與外界聯繫

救援人員找到罹難者遺體後，研判成員都是在事發瞬間當場死亡。（路透）

2024/05/22 11:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日所搭乘的直升機墜毀，機上9人全罹難，現更多事發細節曝光，總統直升機在進入雲團後失聯，另1架直升機發現總統直升機失蹤後，一直撥打電話，結果總統直升機上1名乘客接聽，稱自己和其他人掉到山中，救援人員找到其他罹難者遺體後，研判他們都是事發瞬間當場死亡。

綜合媒體報導，伊朗總統辦公室負責人21日披露，總統直升機失事時的細節，當時他正在另外一架直升機上，3架直升機起飛時天氣狀況良好，但飛行30分鐘後，他們在山區上方遇到一團雲，總統直升機向直升機隊伍發出通知，一起提高飛行高度至雲層上方，但當其他兩架直升機上升高度後，沒有發現總統直升機蹤影。

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發現總統乘坐的直升機失蹤後，1架直升機立刻返航搜尋，並持續呼叫，但都無人回應，因視線受阻，決定在附近地區降落，並通知相關單位。

伊朗總統辦公室負責人指出，他們一直持續撥打總統以及外長的手機，但沒有人接聽。隨後，他們撥打了飛行員的手機，直升機上的另一個人最高領袖派駐東阿塞拜疆省代表阿勒哈希姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）接聽了電話。他表示，自己掉到了山上，感覺非常不舒服，也不知道自己位置在哪裡，也不知道其他人在什麼地方。

他們與阿勒哈希姆交談多次，不過最後救援人員找到其他罹難人員的遺體後，判斷他們是在事故發生後立即死亡。

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