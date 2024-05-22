為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

更多墜機細節曝！伊朗總統直升機失事後 機上乘客曾與外界聯繫

救援人員找到罹難者遺體後，研判成員都是在事發瞬間當場死亡。（路透）

救援人員找到罹難者遺體後，研判成員都是在事發瞬間當場死亡。（路透）

2024/05/22 11:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日所搭乘的直升機墜毀，機上9人全罹難，現更多事發細節曝光，總統直升機在進入雲團後失聯，另1架直升機發現總統直升機失蹤後，一直撥打電話，結果總統直升機上1名乘客接聽，稱自己和其他人掉到山中，救援人員找到其他罹難者遺體後，研判他們都是事發瞬間當場死亡。

綜合媒體報導，伊朗總統辦公室負責人21日披露，總統直升機失事時的細節，當時他正在另外一架直升機上，3架直升機起飛時天氣狀況良好，但飛行30分鐘後，他們在山區上方遇到一團雲，總統直升機向直升機隊伍發出通知，一起提高飛行高度至雲層上方，但當其他兩架直升機上升高度後，沒有發現總統直升機蹤影。

發現總統乘坐的直升機失蹤後，1架直升機立刻返航搜尋，並持續呼叫，但都無人回應，因視線受阻，決定在附近地區降落，並通知相關單位。

伊朗總統辦公室負責人指出，他們一直持續撥打總統以及外長的手機，但沒有人接聽。隨後，他們撥打了飛行員的手機，直升機上的另一個人最高領袖派駐東阿塞拜疆省代表阿勒哈希姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）接聽了電話。他表示，自己掉到了山上，感覺非常不舒服，也不知道自己位置在哪裡，也不知道其他人在什麼地方。

他們與阿勒哈希姆交談多次，不過最後救援人員找到其他罹難人員的遺體後，判斷他們是在事故發生後立即死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伊朗臨時總統穆赫貝爾 曾訪俄提供軍武、遭歐美制裁
2024/05/20 16:33

伊朗臨時總統穆赫貝爾 曾訪俄提供軍武、遭歐美制裁
要對墜機負責？ 美怒嗆：在壞天氣駕駛45年老直升機的是伊朗政府
2024/05/21 15:37

要對墜機負責？ 美怒嗆：在壞天氣駕駛45年老直升機的是伊朗政府

利用網路販售菸酒 觸法受罰得不償失
萊希墜機身亡 伊朗預計6/28舉行總統選舉
2024/05/21 05:36

萊希墜機身亡 伊朗預計6/28舉行總統選舉

伊朗官媒首次揭露總統直升機失事原因 前外長批：美國要負責
2024/05/21 10:15

伊朗官媒首次揭露總統直升機失事原因 前外長批：美國要負責

岡山鬧區前景看俏「鳳凰信義」高質好宅
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播