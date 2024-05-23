日經亞洲：藍白透過修法「攫取權力」 引發朝野對抗非台灣之福

立法院議場上演舉手表決大戰，民進黨立委抗議反對。（資料照，記者田裕華攝）

2024/05/23 20:49

〔編譯周虹汶／綜合報導〕立法院院會明（24日）續審藍白提的國會擴權法案，國民黨、民眾黨不顧程序正義強行修法，引爆朝野衝突。「日本經濟新聞」集團《日經亞洲》23日專文探討修法爭議直指，中國威脅加劇下，反對黨無視各界強力批評，試圖透過修法「攫取權力」，引發國會朝野對抗，將使台灣加強防禦一事變得更複雜，非台灣之福。

《日經亞洲》指出，與此同時，中國不忘抨擊剛上台的賴清德政府「分裂國家」，23日一早更宣布中國人民解放軍東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊展開為期兩天的「聯合利劍—二〇二四Ａ」演習，做為『台獨』分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」，令人不禁懷疑反對黨正聽令中國，內神通外鬼。

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《日經亞洲》引述專家說法，點出反對黨修法爭議性，重點如美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣20日公開關切，「超出了大多數其他憲政民主國家的議會職權範圍與權力」。台灣學者也指明，「這是奪權，而不是改革」。台灣示威者直指反對黨當前行動「呼應」戒嚴時期，擔憂此為潛在「惡兆」。國立政治大學創新國際學院助理教授納赫曼（Lev Nachman）更點明，「立法院不僅將阻止賴清德任何政策議程，它也可能推翻蔡英文過去八年成就的政策」，「如果這些法案成為法律，我們很可能將看到國民黨憤恨迫害民進黨政治人物的企圖舉動」，「國民黨和民眾黨可能有權審問任何他們想審問的人。」

《日經亞洲》特別指出，立法分歧更可能對台灣抵禦中國干預和脅迫的努力產生重大影響，並特別點名國民黨在前總統馬英九4月訪中後即提出修改《反滲透法》一事。民進黨及立委沈伯洋表示，「國民黨確實從本會期開始到現在一直暗示，該黨將推動放鬆台灣的國家安全法規」，民進黨雖力擋相關立法但在立法院席次居劣勢，「我們能做的就是努力讓公眾了解，為什麼國民黨和民眾黨的行為對台灣不利。」

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