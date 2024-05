波音客機頻出包 西非起飛衝出跑道、土耳其降落爆胎

2024/05/10 08:45

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕波音客機近期意外頻傳,9日在不同國家又傳出不同事故,包含在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道,造成至少10人受傷。在土耳其則是有一架737-800客機在降落時突然爆胎。

綜合媒體報導,一架載有近80名乘客的波音737-300客機,於9日要從西非國家塞內加爾的布萊斯狄亞尼機場(Blaise Diagne Airport)起飛時,意外衝出跑道,造成至少10人受傷,機場也被迫暫時關閉。據指該架班機原本要飛往鄰國馬利,目前當局正調查事故起因。

無獨有偶,9日在土耳其也有一架波音737-800客機,在土耳其南部位於安塔利亞省(Antalya)的加濟帕薩機場(Alanya-Gazipasa airport,GZP)降落時,前輪突然爆胎,導致前起落架受損。所幸機上184名旅客、6名機組員均未受傷。

報導指出,機場跑道並未受損,不過飛機目前仍停放在跑道上,後續的航班也先轉降其他鄰近的機場。

事實上,在8日時也有一架波音767貨機,在降落時土耳其伊斯坦堡機場時才剛發生前起落架故障,導致降落其間機腹著地,甚至冒出火光的驚險狀況。

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8