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波音客機頻出包 西非起飛衝出跑道、土耳其降落爆胎

波音客機近期意外頻傳，9日時在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道，造成至少10人受傷。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道，造成至少10人受傷。（圖擷自X）

2024/05/10 08:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波音客機近期意外頻傳，9日在不同國家又傳出不同事故，包含在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道，造成至少10人受傷。在土耳其則是有一架737-800客機在降落時突然爆胎。

綜合媒體報導，一架載有近80名乘客的波音737-300客機，於9日要從西非國家塞內加爾的布萊斯狄亞尼機場（Blaise Diagne Airport）起飛時，意外衝出跑道，造成至少10人受傷，機場也被迫暫時關閉。據指該架班機原本要飛往鄰國馬利，目前當局正調查事故起因。

無獨有偶，9日在土耳其也有一架波音737-800客機，在土耳其南部位於安塔利亞省（Antalya）的加濟帕薩機場（Alanya-Gazipasa airport，GZP）降落時，前輪突然爆胎，導致前起落架受損。所幸機上184名旅客、6名機組員均未受傷。

報導指出，機場跑道並未受損，不過飛機目前仍停放在跑道上，後續的航班也先轉降其他鄰近的機場。

事實上，在8日時也有一架波音767貨機，在降落時土耳其伊斯坦堡機場時才剛發生前起落架故障，導致降落其間機腹著地，甚至冒出火光的驚險狀況。

波音客機近期意外頻傳，9日時在土耳其有一架737-800客機在降落時突然爆胎。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在土耳其有一架737-800客機在降落時突然爆胎。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在土耳其有一架737-800客機在降落時突然爆胎。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在土耳其有一架737-800客機在降落時突然爆胎。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道，造成至少10人受傷。（圖擷自X）

波音客機近期意外頻傳，9日時在西非有一架737-300客機在起飛時意外衝出跑道，造成至少10人受傷。（圖擷自X）

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