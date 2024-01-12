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波音737 Max 9客機艙門脫落 FAA正式調查：不容忍再發生

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9班機，在於本月5日飛行中發生「內嵌門」脫落意外。（美聯社）

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9班機，在於本月5日飛行中發生「內嵌門」脫落意外。（美聯社）

2024/01/12 14:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9班機，於本月5日飛行中發生「內嵌門」脫落意外，事後調查發現，竟是固定艙門的4顆螺栓消失所致。美國聯邦航空總署（FAA）10日宣布，正式開始調查相關設計是否符合監管機構標準，更強調絕不容許此事再度發生，波音也承諾配合調查。

綜合外媒報導，根據FAA最新發表聲明指出，他們正式開始向波音737 MAX 9客機的嵌式艙門（plug door）在空中脫落一事啟動調查，相關調查將聚焦用於固定艙門的螺栓，「這起事件本就不該發生，也不能再度發生」、「波音在製造過程中，必須遵守他們在法律上有責任達到的高安全標準。」

報導指出，FAA的這項調查，將確定波音是否能夠確保產品符合獲批准的設計，以及是否處於符合FAA規定的安全運行狀態。同時，FAA已於10日寄信通知波音，要求在10個工作天內回應，包括這起事件的根本原因，以及該公司採取何種措施避免相同事件發生。

波音公司則回應，「我們將全面且透明地配合FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查」，該公司執行長凱爾洪（David Calhoun）也承諾，「我們將處理此事，首先是承認我們的錯誤。我們將在每個步驟中以100%、完全透明的方式處理。」

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