為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

阿拉斯加航空「內嵌門」找到了！ 高空掉落至1名教師家後院

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，在5日奧勒岡州波特蘭起飛後，在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故。（路透）

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，在5日奧勒岡州波特蘭起飛後，在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故。（路透）

2024/01/08 15:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，在5日奧勒岡州波特蘭起飛後，在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故。事後一名住在波特蘭的教師通報，家裡後院突然出現一塊金屬物品，經確認後正是國家運輸安全委員會（NTSB）正在找尋的失蹤艙門。

綜合外媒報導，阿拉斯加航空事故發生後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）立即成立調查小組，同時呼籲民眾若有看到脫落的「內嵌門」，可立即回報給他們。經過2天的搜索和協尋，一名住在波特蘭的教師鮑伯（Bob）向有關單位通報，自家後院突然出現一塊金屬物品，疑似就是那班飛機脫落的艙門。

報導指出，美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員在主席霍曼迪（Jennifer Homendy）於事後證實，這名教師後院的金屬物品，就是事發班機的失蹤艙門，至於脫落的原因仍待調查。另外，阿拉斯加航空也下令停飛旗下65架波音737 Max 9，並在6日時表示，已有18架完成檢查並恢復營運。

事後一名住在波特蘭的教師通報，家裡後院突然出現一塊金屬物品，經確認後正是國家運輸安全委員會（NTSB）正在找尋的失蹤艙門。（美聯社）

事後一名住在波特蘭的教師通報，家裡後院突然出現一塊金屬物品，經確認後正是國家運輸安全委員會（NTSB）正在找尋的失蹤艙門。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿拉斯加航空再度停飛所有737 Max 9客機 7日取消163個航班
2024/01/08 08:21

阿拉斯加航空再度停飛所有737 Max 9客機 7日取消163個航班
阿拉斯加航空「內嵌門」高空掉落 調查小組呼籲民眾協尋
2024/01/07 17:13

阿拉斯加航空「內嵌門」高空掉落 調查小組呼籲民眾協尋

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
美國全面檢修波音737 Max 9 阿拉斯加航空：已有18架恢復運營
2024/01/07 08:59

美國全面檢修波音737 Max 9 阿拉斯加航空：已有18架恢復運營
驚!波音737 Max9起飛 艙門高空飛走
2024/01/07 05:30

驚!波音737 Max9起飛 艙門高空飛走

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
機艙門空中飛脫！阿拉斯加航空停飛65架波音737 Max 9
2024/01/06 20:45

機艙門空中飛脫！阿拉斯加航空停飛65架波音737 Max 9
阿拉斯加航空客機窗戶半空中飛走 緊急降落波特蘭
2024/01/06 13:14

阿拉斯加航空客機窗戶半空中飛走 緊急降落波特蘭
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播