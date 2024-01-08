阿拉斯加航空「內嵌門」找到了！ 高空掉落至1名教師家後院

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，在5日奧勒岡州波特蘭起飛後，在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故。（路透）

2024/01/08 15:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，在5日奧勒岡州波特蘭起飛後，在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故。事後一名住在波特蘭的教師通報，家裡後院突然出現一塊金屬物品，經確認後正是國家運輸安全委員會（NTSB）正在找尋的失蹤艙門。

綜合外媒報導，阿拉斯加航空事故發生後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）立即成立調查小組，同時呼籲民眾若有看到脫落的「內嵌門」，可立即回報給他們。經過2天的搜索和協尋，一名住在波特蘭的教師鮑伯（Bob）向有關單位通報，自家後院突然出現一塊金屬物品，疑似就是那班飛機脫落的艙門。

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報導指出，美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員在主席霍曼迪（Jennifer Homendy）於事後證實，這名教師後院的金屬物品，就是事發班機的失蹤艙門，至於脫落的原因仍待調查。另外，阿拉斯加航空也下令停飛旗下65架波音737 Max 9，並在6日時表示，已有18架完成檢查並恢復營運。

事後一名住在波特蘭的教師通報，家裡後院突然出現一塊金屬物品，經確認後正是國家運輸安全委員會（NTSB）正在找尋的失蹤艙門。（美聯社）

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