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太空尋寶成功！美國太空軍找回失蹤25年衛星

美國太空軍利用追蹤數據，尋獲於1974年發射的實驗衛星。圖為位於俄亥俄州岱頓的美國空軍國家博物館，展出一枚KH-9人造衛星 （擷取自美國空軍官網）

美國太空軍利用追蹤數據，尋獲於1974年發射的實驗衛星。圖為位於俄亥俄州岱頓的美國空軍國家博物館，展出一枚KH-9人造衛星 （擷取自美國空軍官網）

2024/05/08 16:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆於1974年發射的實驗衛星，在太空中漂流了25年後，終於被美國太空軍（U.S. Space Force）利用追蹤數據尋獲。這顆衛星名為紅外線校準氣球（Infra-Red Calibration Balloon, S73-7），原計劃作為遙感設備的校準目標，但部署失敗後就消失無蹤，直到今年4月才被重新發現。

據《生活科學》（Live Science）網站6日報導，S73-7衛星於1974年4月10日由美國空軍太空測試計畫（Space Test Program）發射升空，它是六角系統（Hexagon

System）的一部分，該系統由一顆大型KH-9六角偵察衛星和一顆較小的S73-7衛星組成。S73-7直徑約66公分，原本預計進入一個800公里高的圓形軌道，膨脹成為氣球狀的校準目標，但部署失敗，它消失在茫茫太空中，成了太空垃圾一員。

哈佛-史密森天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）說，他研究了數據檔案，發現S73-7衛星在過去曾兩度從雷達上消失，一次是在1970年代，另一次是在1990年代。

目前太空中有超過2萬個物體，要確認每個物體的位置和身分並非易事。太空垃圾通常使用地面雷達和光學感測器追蹤，並在適當的時候登錄到衛星目錄中。然而，要精確判斷每個物體的種類並不容易。

麥克道爾解釋，如果擁有最新的軌道數據集，而且軌道相似的物體數量不多，那麼匹配就相對容易。但如果軌道空間非常擁擠，而且衛星已經失蹤了一段時間，那麼匹配就變得困難許多。此外，如果衛星的軌道發生漂移，或更改了原定的機動計畫，工程師們需要花費更多時間才能重新找到它。

隨著越來越多的衛星被發射到太空，追蹤所有衛星和太空垃圾的任務也變得更加艱鉅。麥克道爾指出，如果只有一、兩個物體失蹤，那還不是很大的風險，但我們仍然需要盡可能做好追蹤工作。太空垃圾對運作中的衛星和太空船構成威脅，一旦發生碰撞，可能造成嚴重的損失。因此，國際社會正在積極研究如何減少和清理太空垃圾，以確保太空活動的安全和可持續發展。

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