回收太空垃圾實驗衛星22日升空 日本民間企業成首例

圖為「ELSA-d」原型機，攝於2018年12月。（彭博）

2021/03/23 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕人類在探索宇宙的同時也留下許多「太空垃圾」，從火箭燃燒殘渣到火箭殘骸、廢棄人工衛星都有，同時也威脅航太安全，對此，不少科學家正致力研究回收太空垃圾的辦法。日本東京一民間企業為測試磁鐵回收太空垃圾技術，22日在哈薩克透過俄羅斯火箭搭載人工衛星「ELSA-d」發射升空，該枚衛星已成功進入目標軌道。

根據《NHK》報導，地球周邊漂浮著不少廢棄人工衛星、火箭殘骸等，這樣的太空垃圾已經超過2萬個，且預計還會持續增加，成為人類必須面對的課題；對此，日本東京墨田區的私人軌道碎片清除公司「Astroscale」致力鑽研太空垃圾回收技術，並為此開發小型衛星「ELSA-d」，在本月22日於哈薩克透過俄羅斯火箭將「ELSA-d」發射升空，也成功進入目標軌道，且機能一切正常。

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「ELSA-d」這枚小型衛星肩負著「Astroscale」的磁鐵回收技術的測試任務；這項技術預計使用衛星內磁鐵吸附太空垃圾，並將垃圾帶回大氣層內，而這枚實驗「ELSA-d」這回除了要回收模擬太空垃圾外，還要測試它是否能成功尋出目標太空垃圾，並將垃圾帶回大氣層內。

有部分國家在回收太空垃圾技術方面做過測試，其中，歐洲航太總署（ESA）曾在2019年12月宣布將發射一款有4隻手臂的「清掃機器人」，稱其將在完成清掃後墜回大氣層，與垃圾一同燒光，預計通過測試後將在2025年開始服役。「Astroscale」的實驗發射則是民間企業首例，若實驗成功，為來將以此技術營利。

除此之外，與「ELSA-d」同「機」成功升空的，還有一顆日本福井縣開發的超小型人工衛星。

圖為「Astroscale」的「ELSA-d」作業模擬圖。（翻攝Astroscale官網）

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