麵包惹禍？越南食物中毒近500人送醫 3人情況危急

越南南部同奈省爆集體食物中毒事件，民眾吃了一家麵包店的麵包後上吐下瀉，患者將近500人，其中3人情況危急。示意圖。（資料照）

2024/05/03 23:43

〔中央社〕越南南部同奈省近日發生一起集體食物中毒事件，大批民眾在吃了一家麵包店的麵包後出現嘔吐、腹瀉症狀，人數從昨天的200多人飆升至將近500人，其中3人情況危急。

同奈省（Dong Nai）大批民眾近日食用當地一家麵包店的麵包後，出現想吐、嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛症狀。官方初步了解，這些民眾在4月30日下午3時至晚間7時之間，都吃了同一家麵包店的麵包。

請繼續往下閱讀...

越南交通報（Giao Thong）報導，同奈省衛生局副局長武氏玉琳（Vo Thi Ngoc Lam）表示，截至今天早上，食物中毒的人數已經增至481人。

情況較為嚴重的病例有3例：一名13歲青少年被診斷出腸炎、疑似由細菌引起的急性腹瀉脫水、消化道敗血症；2名兒童病況危急，其中一名6歲兒童陷入昏迷，另一名7歲兒童呼吸衰竭。

初步調查指出，這家麵包店販售自製的夾肉、肉醬與肝醬麵包等，平均每天可以賣出1000個麵包，光是4月30日當天就賣出1100個。

調查發現，這家麵包店老闆使用的營業登記證是女兒阿芳（Phuong）的，但阿芳自2023年2月起就出國。

此外，麵包店沒有食品安全證書，店內4名工作人員均未領有食品安全知識相關的訓練證照，也沒有健康檢查報告。

相關單位已封存現場食材並將樣本送驗，同時採集4名工作人員的唾液。麵包店暫停營業，直到取得食品安全證書與主管機關公布結論後才能恢復作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法