忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 負責人被起訴

忠貞市場「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，負責人今被起訴，圖為當時稽查情形。（資料照）

2024/03/29 13:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區忠貞市場排隊店家「阿箴越南法國麵包」負責人阮氏箴，去年8月2日、3日，將染有「沙門氏桿菌」的食材製作成有肉麵包餐點或無肉麵包餐點販售，導致514位消費者食用後出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎的食物中毒症狀，桃園地檢署今天偵結，認定阮氏箴應注意食材不得染菌卻疏忽，已因她違反食品安全衛生管理法提起公訴。

去年8月間，多位消費者陸續因為出現食物中毒症狀，前往醫院就診，桃園市政府衛生局接獲通報後調查，食物中毒人數多達514人，追查來源為阿箴越南法國麵包後，前往稽查，發現備料處的四門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口且未標示日期等，立即勒令停業。

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檢方調查，阮氏箴雖在中壢區龍東路經營越南法國麵包攤位，但會先在住處備料，再將備妥的食材帶到攤位，有消費者購買時，她就將越南法國麵包加熱再加入配料。她應注意加工調配的食品不得染有病原菌與食品儲藏、解凍、料理的環境衛生，卻疏未注意，而將染有沙門氏桿菌的有肉麵包餐點或無肉麵包餐點賣給消費者食用，明顯觸法。

檢方今依阮氏箴違反食品安全衛生管理法將她提起公訴，檢方說，阮氏箴對於犯罪事實坦承不諱，至今已與食物中毒的283位消費者達成和解、賠償金額224萬4551元，另有198位消費者則在補件與聯繫中，考量阮氏箴犯後積極與被害消費者和解的態度，建請法官量處阮氏箴適當的刑責。

「阿箴越南法國麵包」爆發消費者多人食物中毒後，桃園市政府衛生局立即派員前往稽查。（桃園市政府提供）

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