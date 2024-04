古生物新發現 4500萬年前青蛙化石挑戰世紀學說

2024/04/23 21:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕愛爾蘭大學科克學院(UCC)古生物學家團隊研究發現,德國蓋澤塔爾(Geiselta)地區出土的4500萬年前青蛙化石,其軟組織保存完好,主要歸功於皮膚礦化。這項發現顛覆了長達近百年的科學理論,並為青蛙適應陸地生活提供新見解。

過去,科學家們認為青蛙是在相對較晚的時候才演化出適應陸地生活的特徵,但這些化石證據表明,早在4500萬年前,青蛙就已經具備了在陸地上生存的能力。

請繼續往下閱讀...

據《每日科學》(SciTechDaily)23日報導,由法爾克博士(Dr. Daniel Falk)和麥克納馬拉教授(Professor Maria McNamara)領導,聯合來自愛爾蘭、德國和英國的科學家,進行了這項研究。這些19世紀末出土的古老青蛙化石,保存了其軟組織的完整性,主要歸功於古老皮膚的礦化。

報導中說,先進的科學技術揭示了這一古老的秘密。研究團隊利用了掃描電子顯微鏡、同步輻射X射線分析和紅外光譜等高精度技術對這些化石進行了深入研究。這些技術的應用使我們能夠更深入地了解這些古老生物的生存方式,這在20世紀初是無法想像的。

「這些青蛙化石皮膚的保存品質令人驚嘆,甚至連膠原纖維等微細結構都得以保存。」法爾克表示。「青蛙的皮膚被礦物質磷酸鈣所複製,使其能夠在數百萬年後得以保存下來。」

「皮膚保存得如此完好,我們甚至可以推測這些古老青蛙的棲息地。」法爾克補充道。「保存完好的皮膚顯示出防止乾燥的適應性,這表明這些青蛙大部分時間都生活在陸地上。」

麥克納馬拉指出:「化石中的軟組織往往揭示了動物生物學的隱藏訊息。我們發現,這些青蛙化石的皮膚保存方式與歐洲其他地區的青蛙化石相似。」

他說,「這一發現極其令人興奮,因為它挑戰了持續了近百年的科學觀點。更重要的是,重複的化石保存模式表明,4500萬年前的青蛙已經具備了適應陸地生活的獨特特性。」

該研究強調了歷史化石收藏的價值,以及使用現代技術重新評估這些歷史標本的重要性。相關研究成果,4月23日發表在《科學報告》(Scientific Reports)期刊,引起學術界廣泛關注。

Happy #WorldFrogDay! Can you believe this frog is ~40 million years old? In 1873 the French naturalist Henri Filhol described this fossil frog discovered from the Quercy Phosphorites of southwestern France. The specimen preserved the frog's soft tissues as an external cast. (1/3) pic.twitter.com/ItUpsesg0Q