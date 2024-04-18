史前巨獸現身！ 英國出土25米長巨型魚龍化石

畫下筆下的塞文河巨型魚龍還原想像圖。（圖擷取自Dean Lomax 臉書專頁）

2024/04/18 15:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國薩默塞特郡（Somerset）海灘驚現史前巨獸！業餘化石獵人和古生物學家聯手揭開了遠古海洋的秘密。2塊巨大的下顎骨化石，見證了曾經稱霸海洋的巨型魚龍：塞文河巨型魚龍（Ichthyotitan severnensis）。這種史前巨獸大約在2億年前與恐龍一起生活，估計體長為25米，超過了此前已知的任何海洋爬行動物。

英國廣播公司（BBC）17日報導，2016年，業餘化石獵人德拉薩爾（Paul de la Salle）在薩默塞特郡海灘上尋寶時，意外發現了1塊巨大的下顎骨化石。「這塊化石長度超過1米，散發著遠古的氣息。」德拉薩爾說，「我意識到這可能是一項重大發現，於是聯繫了古生物學家迪恩·洛馬克斯（Dean Lomax）。」

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2020年，洛馬克斯和德拉薩爾再次攜手，在距離德拉薩爾發現地點10公里的藍錨灣（Blue Anchor）找到了第2塊類似的下顎骨化石。「這塊化石更加巨大，長度超過2米」，洛馬克斯說。

經過專家們的鑑定，這兩塊化石均屬於同一個物種——巨型魚龍（Ichthyosaur）。「根據化石的大小和形態特徵，科學家們將其命名為「塞文河巨型魚龍」（Ichthyotitan severnensis）」，洛馬克斯說。

塞文河巨型魚龍生活在2億年前的海洋中，體長可達25米，相當於2輛巴士頭尾相連的長度。洛馬克斯說，「牠是當時海洋中的頂級掠食者，以其巨大的身軀和鋒利的牙齒捕食大型海洋生物。」

德拉薩爾的發現，再一次證明了業餘化石愛好者在科學研究中的重要作用。「他對化石的熱情和敏銳的觀察力，為科學家們提供了珍貴的線索。」洛馬克斯說。

洛馬克斯表示，業餘化石愛好者經常在專業人員無法到達的地方進行探索，「他們發現的化石往往具有重要的研究價值。」這次的合作，也體現了業餘愛好者與科學家之間的密切合作。

目前，巨型魚龍化石樣本已經過科學家們的分析，「將在布里斯托爾博物館和藝術畫廊（Bristol Museum and Art Gallery）展出。」洛馬克斯說。「公眾可以近距離感受這史前巨獸的震撼，探索地球生命演化的奧秘。」

塞文河巨型魚龍的發現是古生物學研究中的一個重要突破。此前，科學家們對體長超過20米的魚龍知之甚少。塞文河巨型魚龍化石的發現，不僅填補了古生物學研究的空白，也為我們了解史前海洋生態環境提供了重要依據。

相關研究成果，發表在最新一期《自然》（Nature）期刊，塞文河巨型魚龍的估計體長為25米，超過了此前已知的任何海洋爬行動物，包括著名的滄龍（Plesiosaurus）和蛇頸龍（Elasmosaurus）。然而，塞文河巨型魚龍的化石僅包括兩個下顎骨，因此其確切體長仍存在一定程度的不確定性。

新發現的海洋爬行動物「塞文河巨型魚龍」下顎骨化石（上方），比如虎鯨般大小的海洋哺乳動物顎骨（下方）要巨大許多。（圖擷取自Dean Lomax 臉書專頁）

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