愛丁堡公爵夫人訪烏克蘭 創英國王室首例

愛丁堡公爵夫人蘇菲前往布查大屠殺受害者紀念碑致意。（法新社）

2024/04/30 08:57

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國白金漢宮29日表示，愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲（Sophie）代表英國外交部訪問烏克蘭，並聲援受到戰爭影響的民眾與兒童，這也是烏俄開戰後首位走訪烏克蘭的英國王室成員。

綜合外媒報導，蘇菲是愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）愛德華王子（Edward）的妻子，而愛德華是已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與夫婿菲立普親王（Prince Philip）最小的孩子。蘇菲過去一向關懷在武裝衝突中的性暴力受害者，並為他們的權益發聲。

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英國外交部表示，蘇菲在訪問期間還與烏克蘭總統澤倫斯基、第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）會面，蘇菲向兩人傳達轉達來自英王查爾斯三世（King Charles III）的訊息，並討論有關如何支持衝突中性暴力受害者。此外，蘇菲也和性暴力受害者、曾被帶往俄羅斯的兒童見面，並向「布查大屠殺」的受害者致上哀悼之意。

蘇菲在英國駐烏克蘭大使館舉行的晚宴中提到，女性在遭受戰爭影響方面付出高昂代價，強姦行為被用來貶低、羞辱及破壞，「我們必須努力防止這種狀況發生」。

愛丁堡公爵夫人蘇菲代表英國外交部訪問烏克蘭，成為烏俄戰爭開打後首位訪問烏克蘭的英國王室成員。（路透）

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