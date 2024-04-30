美國務院稱以色列5部隊曾侵犯人權 包含「猶大永恆營」

美國國務院29日指出，目前已確認有5支以色列安全部隊必須為嚴重侵犯人權的行為負起責任，先前傳出爭議的「猶大永恆營」也包含其中。圖為猶大永恆營士兵。（法新社）

2024/04/30 10:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）旗下的猶太教極端正統派部隊「猶大永恆營」（Netzah Yehuda）因駐紮約旦河西岸時侵犯人權，美國打算對其制裁，此事引發以色列政界反彈。而美國國務院29日指出，目前已確認有5支以色列安全部隊必須為嚴重侵犯人權的行為負起責任。

綜合外媒報導，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）29日指出，這5支以色列安全部隊的侵犯人權的行為發生在去年10月爆發的加薩戰爭之前，其中4支安全部隊已經「有效糾正違規行為」。帕特爾表示，美方目前繼續與以色列政府協商，並繼續對話，上述提及行為都是在去年10月7日之前發生，且並沒有發生在加薩。

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但具體如何「糾正」，帕特爾並沒有細說，而美國國務院仍在決定是否依據美國法律來限制剩餘部隊的軍事援助。據先前報導，尚未糾正違規行為的部隊可能就是「猶大永恆營」，該營與2022年1月一名巴勒斯坦裔美籍老人阿薩德（Omar Assad）在約旦河西岸的死亡事件有關。

知情人士透露，美國國務卿布林肯在一封給眾議院議長強生（Mike Johnson）的信件中提到，這5支以色列部隊中有3支屬於IDF，兩支則是民事當局的安全單位。布林肯在信中寫到，他確定IDF某部隊迄今尚未採取有效的補救措施，且以色列政府承認這支部隊行為不符合IDF規定，並於2022年從約旦河西岸轉移到戈蘭高地。

《CNN》報導指出，布林肯在信中對於該部隊的敘述，和「猶大永恆營」的調動狀況相符。不過布林肯在信中表示，以色列政府已提供有關該單位的新資訊，美方將致力於確定該單位的補救措施。

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