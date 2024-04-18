1顆砲彈帶走5000條命！加薩最大人工生殖中心被毀

存放胚胎的液態氮瓶蓋子被炸開，內部的胚胎與精子、卵子樣本被破壞。（路透）

2024/04/18 10:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰爭目前仍持續進行中，加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心（Al Basma IVF centre）在去年12月遭受以色列軍隊砲彈襲擊，導致生殖中心內大量胚胎、精子與卵子樣本被破壞。生殖中心創辦人加萊尼（Bahaaldeen Ghalayini）感嘆，這些生命都被殺害或奪走，1顆砲彈裡帶走5000個生命。

根據《路透》報導，阿爾巴斯馬人工生殖中心在去年12月遭到以軍襲擊，由於砲彈爆炸，導致5個液態氮罐子破損，造成胚胎儲存槽溫度升高，4000多個胚胎、1000多個精子與卵子樣本被破壞。

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報導指出，這些胚胎是數百名不孕症夫婦的「最後希望」，加萊尼說：「我們深知這5000條生命、或是『潛在的生命』對父母來說代表什麼。那些夫婦無法再產生精子或卵子來形成胚胎，他們將不再有懷孕的機會，我的心也碎成百萬片。」

巴勒斯坦當局統計，加薩地區生育率很高，有近一半人口年齡在18歲以下，每名婦女平均生育3.38個小孩。加薩至少有9家診所進行人工生殖手術，且大多數的冷凍胚胎都存放在阿爾巴斯馬人工生殖中心。

加萊尼表示，雖然加薩地區貧困，但面臨不孕症的夫婦仍會想辦法做試管嬰兒，許多人甚至出售珠寶等貴重物品來支付相關費用。

針對生殖中心遇襲一事，以色列本月17日否認故意針對民用基礎設施，並指控哈瑪斯（Hamas）武裝人員在醫療設施內進行行動，哈瑪斯則對此否認。

加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心去年12月遭受以色列軍隊砲彈襲擊。（路透）

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