為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

1顆砲彈帶走5000條命！加薩最大人工生殖中心被毀

存放胚胎的液態氮瓶蓋子被炸開，內部的胚胎與精子、卵子樣本被破壞。（路透）

存放胚胎的液態氮瓶蓋子被炸開，內部的胚胎與精子、卵子樣本被破壞。（路透）

2024/04/18 10:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰爭目前仍持續進行中，加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心（Al Basma IVF centre）在去年12月遭受以色列軍隊砲彈襲擊，導致生殖中心內大量胚胎、精子與卵子樣本被破壞。生殖中心創辦人加萊尼（Bahaaldeen Ghalayini）感嘆，這些生命都被殺害或奪走，1顆砲彈裡帶走5000個生命。

根據《路透》報導，阿爾巴斯馬人工生殖中心在去年12月遭到以軍襲擊，由於砲彈爆炸，導致5個液態氮罐子破損，造成胚胎儲存槽溫度升高，4000多個胚胎、1000多個精子與卵子樣本被破壞。

報導指出，這些胚胎是數百名不孕症夫婦的「最後希望」，加萊尼說：「我們深知這5000條生命、或是『潛在的生命』對父母來說代表什麼。那些夫婦無法再產生精子或卵子來形成胚胎，他們將不再有懷孕的機會，我的心也碎成百萬片。」

巴勒斯坦當局統計，加薩地區生育率很高，有近一半人口年齡在18歲以下，每名婦女平均生育3.38個小孩。加薩至少有9家診所進行人工生殖手術，且大多數的冷凍胚胎都存放在阿爾巴斯馬人工生殖中心。

加萊尼表示，雖然加薩地區貧困，但面臨不孕症的夫婦仍會想辦法做試管嬰兒，許多人甚至出售珠寶等貴重物品來支付相關費用。

針對生殖中心遇襲一事，以色列本月17日否認故意針對民用基礎設施，並指控哈瑪斯（Hamas）武裝人員在醫療設施內進行行動，哈瑪斯則對此否認。

加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心去年12月遭受以色列軍隊砲彈襲擊。（路透）

加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心去年12月遭受以色列軍隊砲彈襲擊。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》試管嬰兒做了一次次又沒中？ 醫曝成功5關鍵大公開
2024/03/30 19:25

健康網》試管嬰兒做了一次次又沒中？ 醫曝成功5關鍵大公開
台灣生殖科技領先、法規卻落後？ CNN：保守傳統阻礙生育解決方案
2024/04/02 14:53

台灣生殖科技領先、法規卻落後？ CNN：保守傳統阻礙生育解決方案

市場新寵兒！微型商辦最夯置產標的
人工生殖修法兩派論戰！在美代孕者：樂當「房東」提供小孩空間長大
2024/03/28 20:44

人工生殖修法兩派論戰！在美代孕者：樂當「房東」提供小孩空間長大
人工生殖法修法 正反方續論戰／衛福部拚上半年草案出爐
2024/03/29 05:30

人工生殖法修法 正反方續論戰／衛福部拚上半年草案出爐
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播