馬斯克不合群 華郵：X平台成中國網軍干政「破口」

《華盛頓郵報》披露，因馬斯克收購社群平台X後缺席跨平台合作會議，社群平台X成為中國網軍和假消息流竄的「破口」。圖為X平台董事長馬斯克。（路透）

2024/02/17 17:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》16日晚間公開分析資料披露，因馬斯克收購社群平台X後缺席跨平台合作會議，令社群平台X成為中國網軍和假消息流竄的「破口」，目標即干預美國政治輿論，專家也直言美國社群平台對外國干預的防禦力較2020年低落。

據《華郵》報導，分析資料顯示，儘管中國網軍行徑在其他社群平台或刑事訴訟中已經被大量揭發，然而這些網軍帳號卻已在社群平台X上開枝散葉。

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報導指出，在2016年俄羅斯介入美國大選爭議爆發後，社群巨擘如臉書、IG母公司Meta、運營YouTube的Google，以及推特一直以來都有在防範各國網軍上互相合作，並配合美國聯邦執法單位減少外國干預的方針。

馬斯克不合群 X平台淪假消息「破口」

然而，自馬斯克（Elon Musk）2022年收購推特並尚未改名X之際，就已經不再參與各公司每兩週召開一次、分享打擊網軍假帳號資訊的聯合會議。知情人士透露，「他們（推特）好像就直接消失了」。

這直接導致馬斯克的X平台成了「網軍破口」，即便網軍集團帳號在其他社群平台被封禁，仍可以在X上活躍運作和散播資訊，甚至導致網軍的錯假訊息回流至其他社群平台。

專家示警：美社群對外國勢力干預的防禦比2020還弱

對此，美國大學校際合作非營利研究室「民主網路安全」（Cybersecurity for Democracy）資深研究員艾森斯塔特（Yael Eisenstat）解釋，「任何想要散布錯假資訊的行動，都一定是跨主流平台」。她也直言，「就防範外國勢力影響而言，我們現在比2020年的保護力更差」。

報導揭露，最後一次參加跨平台會議的X平台代表，就是愛爾蘭資安專家羅德里克斯（Aaron Rodericks）。如今他已因在X平台上對批評馬斯克的貼文按讚而到解職，目前正與馬斯克及X對簿公堂。

其他平台抓不勝抓 X成網軍避風港

根據分析資料顯示，Meta公司去年所公開的150個網軍帳號清單中，其中136個截至昨（16）日仍活躍於X平台，其中包括1個來自土耳其的百萬追蹤帳號，以及其他5個全部通過「藍勾勾」審核的帳號。

更令研究者擔憂的是，Meta在去年5月、8月及12月公佈的123個中國網軍假帳號中，高達115個帳號仍安然無恙地在X上運作，而Meta本週也曾示警，中國網軍集團運作網路正以倍數成長中。

中國網軍扮演「攪屎棍」 讓社群風向混亂

針對中國網軍社群干政亂象，智庫Exovera及研究中國政治宣傳、審查專家葛林（Kieran Green）指出，這凸顯出中國共產黨高層無所不用其極地想加強針對外國受眾的政治宣傳。

葛林表示：「中國網軍政宣方式包括對特定#標籤灌水、假冒專家攻訐政府，或利用大量機器人灌水營造社會共識感等。目標並不一定是改變受眾想法和意識，而是製造紛亂不讓『反中風向』形成。」

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