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超成功大外宣？ 俄稱普廷受美媒體人專訪影片破10億次瀏覽

俄羅斯總統普廷（右）日接受美國保守派媒體人卡爾森（左）專訪。（路透）

俄羅斯總統普廷（右）日接受美國保守派媒體人卡爾森（左）專訪。（路透）

2024/02/12 15:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷本月6日接受美國保守派媒體人、前《福斯新聞》主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪，內容於8日發佈在卡爾森的網站（Tucker Carlson Network）及社群媒體X上。截至台灣時間12日下午2時，單單在X的觀看人次已突破1.9億。俄方則估計，卡爾森的訪談各個語言版，在全球各平台的瀏覽數已達10億次。

俄羅斯「今日俄羅斯」（RT）傳媒集團旗下的《衛星通訊社》報導，RT電視台總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）11日表示，僅在X上，這次訪談就獲得1.8億次的英語瀏覽量，這還不包括在卡爾森本人的網站上，以及在其他媒體資訊來源中與其他語種的瀏覽量。她形容，這是媒體史上歷史性的、最具標誌性和最成功的採訪。

西蒙尼揚說：「我請同事計算了一下，這很複雜也很困難，因為必須考慮到所有語種、所有發布訊息的來源，以及在這些來源中的所有瀏覽量。我向你們保證，這個數字大約是10億。新聞史上從未有過這樣的採訪，這的確是人類歷史上最成功、最具標誌性和歷史性的媒體事件。」

西蒙尼揚表示，許多美國人在觀看了普廷接受卡爾森的採訪後，認為他們在烏克蘭問題上「被騙了」。

她重述了專訪影片留言區之中，獲讚最多的熱門評論說法之一：「事實證明，他們（指西方陣營）已經針對烏克蘭發生的一切事情，撒了兩年的謊。」

卡爾森在這次莫斯科之旅與普廷會面，引起美國自由派媒體評論員的強烈抨擊，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）更痛批，卡爾森形同淪為普廷「有用的白痴」（useful idiot）。

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